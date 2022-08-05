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Кристал Пэлас - Арсенал
Кристал Пэлас - Арсенал: обзор матча 05 августа 2022
Кристал Пэлас
05.08.2022, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
20'
Г. Мартинелли
85'
М. Гехи (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Арсенал
90'
+3
Замена
А. Локонга
️️️️
М. Эдегор
Замена
У. Хьюз
️️️️
Д. Шлупп
87'
Замена
М. Эбиовей
️️️️
Э. Эзе
87'
85'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
М. Гехи
83'
Замена
К. Тирни
️️️️
А. Зинченко
83'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Жезус
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Ш. Дукур
75'
Желтая карточка
Н. Клайн
64'
60'
Желтая карточка
Б. Уайт
Замена
Ж. Матета
️️️️
О. Эдуард
59'
44'
Желтая карточка
Г. Джака
20'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мартинелли
Пас отдал
А. Зинченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
27
Джеффри Шлупп
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
7
Люк Планж
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Арсенал
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
30
Мэтт Тернер
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-1-3-2
13
Гуаита
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
17
Клайн
28
Дукур
10
Заа
10
Эзе
27
Шлупп
10
Айю
29
Эдуард
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
47
Зинченко
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Жезус
28
Дукур
19
Миливойевич
19
Миливойевич
28
Дукур
27
Шлупп
19
Хьюз
19
Хьюз
27
Шлупп
10
Эзе
7
Эбиовей
7
Эбиовей
10
Эзе
29
Эдуард
14
Матета
14
Матета
29
Эдуард
47
Зинченко
63
Тирни
63
Тирни
47
Зинченко
8
Эдегор
6
Локонга
6
Локонга
8
Эдегор
9
Жезус
9
Нкетиа
9
Нкетиа
9
Жезус
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Арсенал
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
30
Мэтт Тернер
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Люк Планж
ЦФ
Остались в запасе
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
30
Мэтт Тернер
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Кристал Пэлас - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Селхарст Парк
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