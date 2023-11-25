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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Дармштадт
Фрайбург - Дармштадт: обзор матча 25 ноября 2023
Фрайбург
25.11.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Дармштадт
35'
Л. Хелер
18'
М. Хонзак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Дармштадт
Желтая карточка
Н. Хефлер
90'
+4
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Л. Хелер
90'
+2
90'
+2
Замена
К. Гясула
️️️️
М. Мелем
90'
+2
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
М. Хонзак
Замена
Ж. Макенго
️️️️
М. Гульде
82'
Замена
К. Сильдийя
️️️️
Р. Доан
82'
Желтая карточка
Н. Вайсхаупт
75'
74'
Замена
Э. Карич
️️️️
Т. Скарке
74'
Замена
О. Вильхельмссон
️️️️
A. Seydel
58'
Замена
Б. Франьич
️️️️
К. Циммерманн
ГОЛ! 1:1!
Л. Хелер
Пас отдал
М. Гинтер
35'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Хонзак
Пас отдал
М. Мелем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
32
Винченцо Грифо
(К)
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Дармштадт
30
Александер Брунст
ВР
32
Фабиан Холланд
(К)
ЛЗ
24
Янник Мюллер
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
6
Марвин Мелем
АП
21
Тим Скарке
ПВ
19
Aaron Seydel
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
35
Фабиан Рюдлин
ОП
20
Риан Йохансон
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
22
Mika Baur
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Дармштадт
18
Эмир Карич
ЛЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
52
Клаус Гясула
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
26
Morten Behrens
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Атуболу
28
Гинтер
5
Гульде
3
Линхарт
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Вайсхаупт
20
Доан
11
Грегоритч
9
Хелер
3-2-1-3-1
30
Брунст
6
Маглица
26
Бадер
4
Циммерманн
24
Мюллер
32
Холланд
15
Нюрнбергер
21
Скарке
6
Мелем
17
Хонзак
19
5
Гульде
33
Макенго
33
Макенго
5
Гульде
20
Доан
25
Сильдийя
25
Сильдийя
20
Доан
9
Хелер
20
Адаму
20
Адаму
9
Хелер
21
Скарке
18
Карич
18
Карич
21
Скарке
4
Циммерманн
4
Франьич
4
Франьич
4
Циммерманн
6
Мелем
52
Гясула
52
Гясула
6
Мелем
17
Хонзак
16
Пфайффер
16
Пфайффер
17
Хонзак
19
11
Вильхельмссон
11
Вильхельмссон
19
Остались в запасе
Фрайбург
Дармштадт
21
Флориан Мюллер
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
35
Фабиан Рюдлин
ОП
20
Риан Йохансон
ЦП
22
Mika Baur
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
26
Morten Behrens
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
35
Фабиан Рюдлин
ОП
20
Риан Йохансон
ЦП
22
Mika Baur
ЦФ
Остались в запасе
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
26
Morten Behrens
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Фрайбург - Дармштадт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Европа-Парк
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