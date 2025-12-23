24 декабря в рамках первого тура Кубка Африки сборная Кот-д`Ивуара сыграет с национальной командой Мозамбика. Для ивуарийцев этот матч станет важной проверкой амбиций на турнире, где команда традиционно рассматривается как один из фаворитов группы. Мозамбик, в свою очередь, попытается зацепиться за результат за счет плотной игры в обороне, однако стартовые расклады говорят не в его пользу.

Кот-д`Ивуар

Сборная Кот-д`Ивуара подходит к турниру в отличном состоянии. Команда выиграла четыре последних матча в рамках Кубка Африки и стабильно демонстрирует результативную игру. В пяти последних встречах ивуарийцы забили 12 мячей, пропустив всего один раз. Средний показатель пропущенных голов составляет лишь 0.20 за матч, что говорит о надежной организации обороны. При этом атака работает эффективно и разнообразно, позволяя команде контролировать темп игры и навязывать сопернику свои условия.

Мозамбик

Мозамбик подходит к старту турнира с заметными проблемами. Команда не может победить в трех последних матчах Кубка Африки и регулярно допускает ошибки в защите. В последних пяти встречах сборная пропустила 9 мячей, что в среднем составляет 1.80 гола за игру. Несмотря на то что Мозамбик забивает в большинстве матчей, его атакующий потенциал заметно уступает возможностям соперника, а оборона часто не справляется с давлением более классных команд.

Факты о командах

Кот-д`Ивуар

Побеждает в 4 последних матчах Кубка Африки

В среднем 2.40 забитых гола за игру

Пропускает в среднем 0.20 гола за матч

Не пропускает в 6 из 8 последних встреч

Мозамбик

Не выигрывает в 3 последних матчах Кубка Африки

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Забивает в среднем 1.00 гола за матч

Пропускает в 3 матчах подряд

Прогноз на матч Кот-д`Ивуар – Мозамбик

С учетом текущей формы и статистики команд Кот-д Ивуар выглядит явным фаворитом встречи. Ивуарийцы превосходят соперника как по качеству игры в атаке, так и по надежности обороны. Мозамбику будет сложно сдерживать давление на протяжении всего матча, а ограниченные атакующие ресурсы вряд ли позволят регулярно угрожать воротам фаворита. Наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа Кот-д Ивуара с преимуществом в несколько мячей.

Рекомендованные ставки: