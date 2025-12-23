Введите ваш ник на сайте
Кот-д`Ивуар – Мозамбик: прогноз и ставки на матч 24 декабря 2025 с коэффициентом 1.45

23 декабря 2025 8:25
Кот-д'Ивуар - Мозамбик
24 дек. 2025, среда 20:30 | Кубок африканских наций, группа F, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Победа Кот-д`Ивуара с форой (-1.5)
Сделать ставку

24 декабря в рамках первого тура Кубка Африки сборная Кот-д`Ивуара сыграет с национальной командой Мозамбика. Для ивуарийцев этот матч станет важной проверкой амбиций на турнире, где команда традиционно рассматривается как один из фаворитов группы. Мозамбик, в свою очередь, попытается зацепиться за результат за счет плотной игры в обороне, однако стартовые расклады говорят не в его пользу.

Кот-д`Ивуар

Сборная Кот-д`Ивуара подходит к турниру в отличном состоянии. Команда выиграла четыре последних матча в рамках Кубка Африки и стабильно демонстрирует результативную игру. В пяти последних встречах ивуарийцы забили 12 мячей, пропустив всего один раз. Средний показатель пропущенных голов составляет лишь 0.20 за матч, что говорит о надежной организации обороны. При этом атака работает эффективно и разнообразно, позволяя команде контролировать темп игры и навязывать сопернику свои условия.

Мозамбик

Мозамбик подходит к старту турнира с заметными проблемами. Команда не может победить в трех последних матчах Кубка Африки и регулярно допускает ошибки в защите. В последних пяти встречах сборная пропустила 9 мячей, что в среднем составляет 1.80 гола за игру. Несмотря на то что Мозамбик забивает в большинстве матчей, его атакующий потенциал заметно уступает возможностям соперника, а оборона часто не справляется с давлением более классных команд.

Факты о командах

Кот-д`Ивуар

  • Побеждает в 4 последних матчах Кубка Африки
  • В среднем 2.40 забитых гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за матч
  • Не пропускает в 6 из 8 последних встреч

Мозамбик

  • Не выигрывает в 3 последних матчах Кубка Африки
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч
  • Пропускает в 3 матчах подряд

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Кубок африканских наций, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
24.12.2025
Мозамбик

Прогноз на матч Кот-д`Ивуар – Мозамбик

С учетом текущей формы и статистики команд Кот-дИвуар выглядит явным фаворитом встречи. Ивуарийцы превосходят соперника как по качеству игры в атаке, так и по надежности обороны. Мозамбику будет сложно сдерживать давление на протяжении всего матча, а ограниченные атакующие ресурсы вряд ли позволят регулярно угрожать воротам фаворита. Наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа Кот-дИвуара с преимуществом в несколько мячей.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Кот-д`Ивуара с форой (-1.5) – коэффициент 1.45
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.60

1.45
Победа Кот-д`Ивуара с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Кубок африканских наций Мозамбик Кот-д'Ивуар
