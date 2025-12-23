Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея: прогноз и ставки на матч 24 декабря 2025 с коэффициентом 1.77

23 декабря 2025 8:19
Буркина-Фасо - Экваториальная Гвинея
24 дек. 2025, среда 15:30 | Кубок африканских наций, группа E, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.77
Победа Буркина-Фасо
Сделать ставку

24 декабря в первом туре Кубка Африки сборная Буркина-Фасо сыграет с командой Экваториальной Гвинеи. Старт группового этапа имеет особое значение, поскольку удачное начало существенно повышает шансы на выход в плей-офф. Буркина-Фасо подходит к турниру в статусе более стабильной и сбалансированной сборной, тогда как Экваториальная Гвинея традиционно делает ставку на плотную оборону и осторожный стиль игры.

Буркина-Фасо

Команда находится в отличной форме перед началом Кубка Африки. Буркина-Фасо выиграла четыре последних матча и демонстрирует уверенную игру как в атаке, так и в обороне. В пяти последних встречах сборная забила 10 мячей, пропустив всего три, а средний показатель пропущенных голов составляет 0.60 за игру. Команда стабильно забивает и умеет доводить матчи до победы, что особенно важно в стартовых турах крупных турниров.

Экваториальная Гвинея

Экваториальная Гвинея подходит к матчу с менее убедительными результатами. В последних пяти играх команда забила 5 мячей и пропустила 6, регулярно испытывая проблемы при игре против соперников, способных навязывать высокий темп. Оборона сборной допускает ошибки и пропускает в 7 из 9 последних матчей, что может стать ключевым фактором в противостоянии с более организованным соперником.

Факты о командах

Буркина-Фасо

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • В среднем 2.00 забитых гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за матч
  • Не пропускала в 3 последних очных матчах против Экваториальной Гвинеи

Экваториальная Гвинея

  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем 1.00 забитый гол за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
  • Испытывает трудности в матчах против организованных соперников

Прогноз на матч Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея

С учетом текущей формы и статистики Буркина-Фасо выглядит фаворитом стартового матча. Команда уверенно контролирует игру и надежно действует в обороне, тогда как Экваториальная Гвинея редко создает достаточное количество моментов против соперников такого уровня. Ожидается матч с преимуществом Буркина-Фасо и ограниченным числом голов.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Буркина-Фасо – коэффициент 1.77
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.77
Победа Буркина-Фасо
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Кубок африканских наций Экваториальная Гвинея Буркина-Фасо
Другие прогнозы
27.12.2025
22:45
1.45
Италия. Серия А, 17 тур
Пиза - Ювентус
Победа «Ювентуса»
27.12.2025
23:00
1.90
Кубок африканских наций, группа C, 2 тур
Нигерия - Тунис
Обе команды забьют
28.12.2025
14:30
1.37
Италия. Серия А, 17 тур
Милан - Верона
Победа «Милана»
28.12.2025
17:00
1.65
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Сандерленд - Лидс
Обе команды забьют
28.12.2025
20:00
1.78
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья - Сассуоло
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 