24 декабря в первом туре Кубка Африки сборная Буркина-Фасо сыграет с командой Экваториальной Гвинеи. Старт группового этапа имеет особое значение, поскольку удачное начало существенно повышает шансы на выход в плей-офф. Буркина-Фасо подходит к турниру в статусе более стабильной и сбалансированной сборной, тогда как Экваториальная Гвинея традиционно делает ставку на плотную оборону и осторожный стиль игры.

Буркина-Фасо

Команда находится в отличной форме перед началом Кубка Африки. Буркина-Фасо выиграла четыре последних матча и демонстрирует уверенную игру как в атаке, так и в обороне. В пяти последних встречах сборная забила 10 мячей, пропустив всего три, а средний показатель пропущенных голов составляет 0.60 за игру. Команда стабильно забивает и умеет доводить матчи до победы, что особенно важно в стартовых турах крупных турниров.

Экваториальная Гвинея

Экваториальная Гвинея подходит к матчу с менее убедительными результатами. В последних пяти играх команда забила 5 мячей и пропустила 6, регулярно испытывая проблемы при игре против соперников, способных навязывать высокий темп. Оборона сборной допускает ошибки и пропускает в 7 из 9 последних матчей, что может стать ключевым фактором в противостоянии с более организованным соперником.

Факты о командах

Буркина-Фасо

Побеждает в 4 последних матчах

В среднем 2.00 забитых гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.60 гола за матч

Не пропускала в 3 последних очных матчах против Экваториальной Гвинеи

Экваториальная Гвинея

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

В среднем 1.00 забитый гол за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

Испытывает трудности в матчах против организованных соперников

Прогноз на матч Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея

С учетом текущей формы и статистики Буркина-Фасо выглядит фаворитом стартового матча. Команда уверенно контролирует игру и надежно действует в обороне, тогда как Экваториальная Гвинея редко создает достаточное количество моментов против соперников такого уровня. Ожидается матч с преимуществом Буркина-Фасо и ограниченным числом голов.

