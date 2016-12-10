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Фрайбург - Дармштадт
Фрайбург - Дармштадт: обзор матча 10 декабря 2016
Фрайбург
10.12.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Дармштадт
86'
Н. Петерсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Дармштадт
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Ф. Нидерлехнер
90'
88'
Замена
Д. Штро-Энгель
️️️️
Ф. Холланд
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Петерсен
86'
85'
Желтая карточка
М. Эссер
84'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
81'
Замена
Р. Безьяк
️️️️
С. Шипплок
72'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Я. Розенталь
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Я. Хаберер
63'
Желтая карточка
Н. Хефлер
61'
Замена
Н. Хефлер
️️️️
Л. Кюблер
45'
42'
Желтая карточка
С. Шипплок
Желтая карточка
П. Штенцель
38'
23'
Желтая карточка
М. Вранчич
Желтая карточка
Ю. Шустер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
18
Петер Нимайер
ПП
8
Марио Вранчич
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Рамон Берндрот
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Амир Абраши
ЦП
6
Онур Булут
ПП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Дармштадт
24
Игорь Березовский
ВР
5
Беньямин Горка
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
14
Роман Безьяк
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Шволов
17
Кюблер
2
Сеюнджу
5
Гульде
30
Гюнтер
15
Штенцель
19
Хаберер
8
Франтц
23
Шустер
32
Грифо
7
Нидерлехнер
4-4-1-1
21
Эссер
44
Федецкий
8
Сиригу
4
Сулу
32
Холланд
8
Вранчич
8
Гондорф
20
Хеллер
18
Нимайер
10
Розенталь
22
Шипплок
17
Кюблер
27
Хефлер
27
Хефлер
17
Кюблер
7
Нидерлехнер
7
Нильсен
7
Нильсен
7
Нидерлехнер
19
Хаберер
18
Петерсен
18
Петерсен
19
Хаберер
10
Розенталь
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
10
Розенталь
32
Холланд
9
Штро-Энгель
9
Штро-Энгель
32
Холланд
22
Шипплок
14
Безьяк
14
Безьяк
22
Шипплок
Остались в запасе
Фрайбург
Дармштадт
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
5
Беньямин Горка
ЦЗ
24
Игорь Березовский
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Рамон Берндрот
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
6
Онур Булут
ПП
Остались в запасе
5
Беньямин Горка
ЦЗ
24
Игорь Березовский
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Рамон Берндрот
Статистика матча Фрайбург - Дармштадт
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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