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    Спайич – о Галицком: «В Европе знают о человеке, по-настоящему любящем футбол»

    Защитник «Краснодара» Урош Спайич рассказал о решении перейти в российский клуб.

    «Впервые представители «Краснодара» вышли на меня в начале весны этого года. Переговоры шли трудно. Признаюсь, я поначалу не горел желанием покидать «Андерлехт». Чемпионат Бельгии был в самом разгаре, мы боролись за медали, плюс оставалось всего ничего до мундиаля, и я мечтал попасть в окончательную заявку сборной Сербии.

    Поэтому отвлекаться на мысли о переходе в другой клуб мне, откровенно говоря, не очень хотелось. Однако где-то в подсознании мыслишка все же засела – есть шанс перейти в новую команду, попробовать себя в другой лиге, бросить себе еще один вызов.

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг связывался со мной, много рассказывал о клубе, о его высоких целях и прекрасной инфраструктуре.

    И вообще, в футбольной Европе о «Краснодаре» говорят, о нем сложилось мнение как о молодом, но очень динамично развивающемся клубе с серьезными амбициями. Знают в Европе и о его владельце, человеке, по-настоящему любящем футбол и мечтающем создать сильную команду европейского уровня, которая бы достойно выступала в Лиге чемпионов.

    В общем, мысль о переходе укоренялась во мне с каждым днем все сильнее, и в итоге я понял, что мне это действительно интересно. По окончании сезона клубы достигли соглашения, я приехал в Россию, прошел медицинские тесты, подписал контракт и уже игроком «Краснодара» отправился со сборной на чемпионат мира», – сказал Спайич.

    «Быки» объявили о покупке 25-летнего серба в июле. Сумма перехода из «Андерлехта» составила 6 миллионов евро.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    19.08.2018 14:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 19 августа 2018, 16:57

      Урош, давай просыпайся. Есть неприятные моменты. Надеюсь уже понятно в какую команду попал... В общем есть куда расти.

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