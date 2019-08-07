«Спайич и Сафонов должны решать – успеет Урош или нет». Матвеев разобрал гол «Порту» на 89-й минуте

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал пропущенный гол в матче с «Порту» (0:1, 3-й раунд Лиги чемпионов, первый матч).

Российский клуб пропустил на 89-й минуте после удара со штрафного полузащитника Сержиу Оливейры.

– Второй матч подряд история со штрафными у ворот «Краснодара». Спайич успел выручить Сафонова в матче с «Зенитом», а здесь – нет. Это договоренность между вратарем и игроком или импровизация?

– Нет, не импровизация. Мы это тренировали, и они должны это решать по ходу игры – успеет или нет. Это их реакция, их решение.

– Спайич отвлекает Сафонова? Матвей бы мог выручить или удар был слишком хорош?

– Сложно сказать. Надо посмотреть момент – попал ли он в диагональ, перекрыл ему видимость или нет. Я не могу сказать.

– Сегодня вы полностью руководили игрой команды. Мусаев был наверху. Какая-то связь между вами была техническая?

– Мы руководили все вместе, у нас тренерский штаб, который отработал игру совместно, поэтому, конечно, связь у нас была.

– Замены вы делали совместно?

– Да, всем тренерским штабом.

Причины поражения «Краснодара»: слабая атака, сырые новички, помутнение Спайича