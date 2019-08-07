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    «Спайич и Сафонов должны решать – успеет Урош или нет». Матвеев разобрал гол «Порту» на 89-й минуте

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал пропущенный гол в матче с «Порту» (0:1, 3-й раунд Лиги чемпионов, первый матч).

    Российский клуб пропустил на 89-й минуте после удара со штрафного полузащитника Сержиу Оливейры.

    – Второй матч подряд история со штрафными у ворот «Краснодара». Спайич успел выручить Сафонова в матче с «Зенитом», а здесь – нет. Это договоренность между вратарем и игроком или импровизация?

    – Нет, не импровизация. Мы это тренировали, и они должны это решать по ходу игры – успеет или нет. Это их реакция, их решение.

    – Спайич отвлекает Сафонова? Матвей бы мог выручить или удар был слишком хорош?

    – Сложно сказать. Надо посмотреть момент – попал ли он в диагональ, перекрыл ему видимость или нет. Я не могу сказать.

    – Сегодня вы полностью руководили игрой команды. Мусаев был наверху. Какая-то связь между вами была техническая?

    – Мы руководили все вместе, у нас тренерский штаб, который отработал игру совместно, поэтому, конечно, связь у нас была.

    – Замены вы делали совместно?

    – Да, всем тренерским штабом.

    Причины поражения «Краснодара»: слабая атака, сырые новички, помутнение Спайича

    Источник: Sports.ru

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    07.08.2019 23:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13665

      DOCTOR PENALTY 44 минуты назад

      Европейские кубки - не место для таких понтов. Несерьёзно, Мусаев! """""""""

      0
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      Рейтинг: +77

      From1945 55 минут назад

      И это говорит тренер команды рфпл

      0
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      Рейтинг: +1540

      baden69 1 час назад

      Дебильная идея с такой "подстраховкой" вратаря. С Зенитом они чуть не убили друг друга, хотя Сафонов мог спокойно забирать тот мяч, а не выбивать на угловой. А здесь вообще клоунада... Если так продолжится, то штрафные будут вечной проблемой Краснодара.

      2
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      Рейтинг: +7204

      KLIM777 1 час назад

      это просто футбольная глупость. Пусть изначально тогда стоит возле штанги. В итоге и Сафонов ничего не понял, он даже не видел куда мяч летит, и этот бегунок пробежался как по цирковой арене.

      Удар был исполнен точно, но такие берутся.

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