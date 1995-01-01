Дзюба, Комбаров и Иванов – в сборной 22-го тура РПЛ по версии Whoscored

Статистический портал Whoscored опубликовал команду недели РПЛ.

В сборную 22-го тура вошли три игрока тульского «Арсенала», по два футболиста «Краснодара» и «Ахмата» и по одному представителю «Динамо», ЦСКА, «Зенита» и «Уфы».

Вратарь: Артур Нигматуллин «(Арсенал»).

Защитники: Кирилл Комбаров («Арсенал»), Урош Спайич, Дмитрий Скопинцев (оба – «Краснодар»), Тони Шунич («Динамо»).

Полузащитники: Раванелли, Олег Иванов (оба – «Ахмат»), Георгий Костадинов («Арсенал»), Арнор Сигурдссон (ЦСКА).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Сильвестр Игбун («Уфа»).