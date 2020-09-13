Спайич завтра прилетит в Нидерланды для завершения трансфера в «Фейеноорд»

Защитник «Краснодара» Урош Спайич должен продолжить карьеру в «Фейеноорде». По информации De Telegraaf, серб прилетит в Нидерланды завтра, 14 сентября.

Речь идет об аренде игрока на один сезон. Контракт Спайича с «Краснодаром» действует до 2023 года.

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что клуб работает над трансфером Спайича.