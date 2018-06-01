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    Сербы огласили окончательную заявку на ЧМ-2018. Иванович, Спайич – в списке

    Сборная Сербии огласила окончательную заявку на чемпионат мира-2018. В нее попали два представители РФПЛ – Бранислав Иванович и Урош Спайич.

    Голкиперы: Владимир Стойкович («Партизан»), Предраг Райкович («Маккаби Тель-Авив»), Марко Дмитрович («Эйбар»).

    Защитники: Александар Коларов («Рома»), Антонио Рукавина («Вильярреал»), Милан Родич («Црвена Звезда»), Бранислав Иванович («Зенит»), Урош Спайич («Краснодар»), Милош Велькович («Вердер»), Душко Тошич («Гуанчжоу Фули»), Никола Миленкович («Фиорентина»).

    Полузащитники: Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»), Лука Миливоевич («Кристал Пэлас»), Марко Груйич («Кардифф»), Душан Тадич («Саутгемптон»), Андрия Живкович («Бенфика»), Филип Костич («Гамбург»), Неманья Радонич («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Адем Ляйич («Торино»).

    Нападающие: Александар Митрович («Фулхэм»), Александар Прийович (ПАОК), Лука Йович («Айнтрахт» Ф).

    Источник: Twitter

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    01.06.2018 21:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 2 июня 2018, 19:27

      Взяли Ивановича, а Пейчиновича зевнули? Как так?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 2 июня 2018, 12:54

      И почти все играют за рубежом, не то что у нас.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 10:43

      неплохой состав, но таких звезд какие раньше были в нем не наблюдается.

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 2 июня 2018, 08:52

      Бомбардир, сделайте превью по участникам ЧМ!
      Было бы очень интересно почитать о каждом поподробнее.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 2 июня 2018, 08:48

      удачи Бранислав

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 июня 2018, 07:44

      с нападением на первый взгляд,беда....

      0
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > 84aivengo 2 июня 2018, 08:51

      Было бы нападение посильнее - Сербия за медали могла бы бороться!
      Вратарь опытный очень, защита сильная, полузащита ещё сильнее, а нападение... Можно и без нападения голы забивать!

      У них главная проблема - то что команда без тренера сейчас. Муслин, который вывел сербов на ЧМ - ушёл, вроде как с федерацией футбола поссорился.

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 2 июня 2018, 00:56

      Спахич сначала писали. Щас Спайич. В вики Спаич

      -1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 1 июня 2018, 21:39

      Да не СпаХич он, а Спаич!!!

      0
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      Рейтинг: +113

      larin80 > KLIM777 2 июня 2018, 06:33

      Разница есть))) Ибо если Эмир СпаХич,то можно подумать,что это тот самый,что в Локо играл и в Европе был не на последних ролях долго..Но он босниец в любом случае,а не серб)) А этого Краснодар только купил..Ну а в принципе "румын он и есть румын",точнее югослав))))

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