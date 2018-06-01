Сербы огласили окончательную заявку на ЧМ-2018. Иванович, Спайич – в списке

Сборная Сербии огласила окончательную заявку на чемпионат мира-2018. В нее попали два представители РФПЛ – Бранислав Иванович и Урош Спайич.

Голкиперы: Владимир Стойкович («Партизан»), Предраг Райкович («Маккаби Тель-Авив»), Марко Дмитрович («Эйбар»).

Защитники: Александар Коларов («Рома»), Антонио Рукавина («Вильярреал»), Милан Родич («Црвена Звезда»), Бранислав Иванович («Зенит»), Урош Спайич («Краснодар»), Милош Велькович («Вердер»), Душко Тошич («Гуанчжоу Фули»), Никола Миленкович («Фиорентина»).

Полузащитники: Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»), Лука Миливоевич («Кристал Пэлас»), Марко Груйич («Кардифф»), Душан Тадич («Саутгемптон»), Андрия Живкович («Бенфика»), Филип Костич («Гамбург»), Неманья Радонич («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Адем Ляйич («Торино»).

Нападающие: Александар Митрович («Фулхэм»), Александар Прийович (ПАОК), Лука Йович («Айнтрахт» Ф).