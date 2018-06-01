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  • Сербы огласили окончательную заявку на ЧМ-2018. Иванович, Спайич – в списке

Сербы огласили окончательную заявку на ЧМ-2018. Иванович, Спайич – в списке

1 июня 2018, 21:16
10

Сборная Сербии огласила окончательную заявку на чемпионат мира-2018. В нее попали два представители РФПЛ – Бранислав Иванович и Урош Спайич.

Голкиперы: Владимир Стойкович («Партизан»), Предраг Райкович («Маккаби Тель-Авив»), Марко Дмитрович («Эйбар»).

Защитники: Александар Коларов («Рома»), Антонио Рукавина («Вильярреал»), Милан Родич («Црвена Звезда»), Бранислав Иванович («Зенит»), Урош Спайич («Краснодар»), Милош Велькович («Вердер»), Душко Тошич («Гуанчжоу Фули»), Никола Миленкович («Фиорентина»).

Полузащитники: Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»), Лука Миливоевич («Кристал Пэлас»), Марко Груйич («Кардифф»), Душан Тадич («Саутгемптон»), Андрия Живкович («Бенфика»), Филип Костич («Гамбург»), Неманья Радонич («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Адем Ляйич («Торино»).

Нападающие: Александар Митрович («Фулхэм»), Александар Прийович (ПАОК), Лука Йович («Айнтрахт» Ф).

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Сербия Зенит Краснодар Иванович Бранислав Спайич Урош
Комментарии (10)
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Vickont
1527878374
Да не СпаХич он, а Спаич!!!
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loko-the_best
1527890168
Спахич сначала писали. Щас Спайич. В вики Спаич
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84aivengo
1527914647
с нападением на первый взгляд,беда....
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1527918493
удачи Бранислав
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1527918763
Бомбардир, сделайте превью по участникам ЧМ! Было бы очень интересно почитать о каждом поподробнее.
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OfaZavr
1527925394
неплохой состав, но таких звезд какие раньше были в нем не наблюдается.
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zigbert
1527933244
И почти все играют за рубежом, не то что у нас.
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Файдаэн
1527956856
Взяли Ивановича, а Пейчиновича зевнули? Как так?
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