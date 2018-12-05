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    Спайич: «Только сейчас ощущаю, что полностью восстановился от травмы»

    Защитник «Краснодара» Урош Спайич рассказал о том, как переходил в российский клуб, как боролся с травмами, а также вспомнил матч против «Спартака» (0:1) в первом круге сезона 2018/19.

    – Вас критиковали за ошибки в первой части сезона. Вы чувствовали какое-то давление?

    – Я оказался в составе «Краснодара» сразу после чемпионата мира и, можно сказать, приехал травмированным. У меня были проблемы с голеностопом. Я сразу начал работать с медицинским штабом клуба и стал чувствовать себя лучше в физическом плане, поэтому быстро вернулся на поле. Да, мы не очень удачно стартовали в прошлом сезоне. Но не могу сказать, что я плохо начал в «Краснодаре».

    – Почему вы не полностью залечили травму, прежде чем начать играть?

    – Была очень непростая ситуация. Я получил травму после того, как подписал контракт с «Краснодаром», но еще до чемпионата мира. Было непонятно, смогу ли я поехать на турнир, но мне этого очень хотелось. В итоге я попал в состав сборной на ЧМ. После мирового первенства у меня было всего четыре дня отпуска, и я отправился на сборы «Краснодара» в Австрию. Там уже начались серьезные проблемы – после тренировок у меня образовался очень большой отек на больной ноге.

    Голеностоп был очень чувствителен. Например, если поле было жесткое, то травмированная нога крайне неприятно реагировала. Но в целом я не люблю говорить об этом, обычно держу эти моменты в себе. Об этом знали только я и клуб, больше никто. В итоге сделали операцию только после окончания первой части сезона – в декабре. Я стал чувствовать себя лучше, но фактически только сейчас ощущаю, что полностью восстановился от травмы. Так что в начале мне было очень тяжело.

    – Почему вы все-таки не сделали операцию раньше?

    – Когда раньше? Не было времени. Я только пришел в новый клуб, нужно было готовиться к сезону. Я не мог пропускать целый месяц. Зимой после операции три недели вообще не тренировался. Потом во время первого сбора работал индивидуально и только ко второму присоединился к команде.

    – В первом круге некоторые команды считали вас слабым звеном в защите «Краснодара». Например, «Спартак» целенаправленно старался прессинговать через вас. Ощущали это?

    – Нет, не ощущал. В том матче я сделал одну ошибку, но не из-за их прессинга. Просто сыграл слишком сложно в том эпизоде, где можно было всe сделать проще. Думаю, в целом это был хороший матч.

    Источник: «Известия»

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