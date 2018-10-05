Спайич: «Краснодар» набрал хороший ход – 7 побед подряд»

Защитник «Краснодара» Урош Спайич остался доволен победой над с «Севильей» в Лиге Европы.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Севилья» завершился со счетом 2:1.

– Иногда у тебя один опасный момент, и ты забиваешь, иногда у тебя их много – а ты не забиваешь. В первом тайме мы старались контролировать мяч, атаковать, но так случилось, что одна ошибка с нашей стороны привела к забитому голу. Где-то недоиграли, где-то проворонили.

– Что после матча сказал Галицкий в раздевалке? И какие эмоции после этой победы?

– Все были счастливы, и он сказал слова одобрения, поддержки. У нас хорошая команда, мы упорно работали, хорошо провели этот матч. Но нужно продолжать играть в том же ключе, потому что мы набрали хороший ход – 7 побед подряд.

До перерыва на матчи сборных у нас остался один матч с «Зенитом». Он будет сложным, и нам нужно приложить все усилия, чтобы провести его хорошо.