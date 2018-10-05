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    Какой вы футболист?

    Спайич: «Краснодар» набрал хороший ход – 7 побед подряд»

    Защитник «Краснодара» Урош Спайич остался доволен победой над с «Севильей» в Лиге Европы.

    Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Севилья» завершился со счетом 2:1.

    – Иногда у тебя один опасный момент, и ты забиваешь, иногда у тебя их много – а ты не забиваешь. В первом тайме мы старались контролировать мяч, атаковать, но так случилось, что одна ошибка с нашей стороны привела к забитому голу. Где-то недоиграли, где-то проворонили.

    – Что после матча сказал Галицкий в раздевалке? И какие эмоции после этой победы?

    – Все были счастливы, и он сказал слова одобрения, поддержки. У нас хорошая команда, мы упорно работали, хорошо провели этот матч. Но нужно продолжать играть в том же ключе, потому что мы набрали хороший ход – 7 побед подряд.

    До перерыва на матчи сборных у нас остался один матч с «Зенитом». Он будет сложным, и нам нужно приложить все усилия, чтобы провести его хорошо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2018 10:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 12:26

      Краснодар удивляет своей игрой.

      4
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      Рейтинг: +1532

      starche 5 октября 2018, 20:17

      Придётся остановить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 5 октября 2018, 19:24

      БОЙ БУДЕТ И КРАСНОДАР ПОБЕДИТ!!!

      -1
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 5 октября 2018, 16:15

      А почему-бы и Зенита не *обрадовать*?

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 октября 2018, 14:52

      Это до матча с Зенитом они радуются. Как бы печалиться не пришлось.

      0
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 5 октября 2018, 13:39

      Безусловно хороший ход! А Торнике Окриашвили красиво проторил дорогу дальше в Европу.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 октября 2018, 10:46

      Набрать хороший ход со старта легче, чем потом удержать скорость на дистанции...

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > 6 октября 2018, 12:28

      Согласен, не без этого...

      3
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 5 октября 2018, 10:17

      Хочется верить,что в этом сезоне Краснодар так "колбасить" не будет как в предыдущих.

      2
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