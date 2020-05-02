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  • «Краснодар» планирует летом избавиться от пяти легионеров. Фернандеш, Берг – в списке

«Краснодар» планирует летом избавиться от пяти легионеров. Фернандеш, Берг – в списке

2 мая 2020, 22:25
14

Руководство «Краснодара» планирует летом отпустить в другие команды пятерых легионеров. Это связано с новым лимитом в РПЛ, информирует журналист Sport24 Максим Алланазаров.

«До наступления перерыва в чемпионате России, связанного с эпидемией коронавируса, руководство «Краснодара» планировано расстаться с группой легионеров команды. В список «игроков на выход» вошли Урош Спайич, Гудни Фьолусон, Кайо, Мануэль Фернандеш и Маркус Берг.

Если руководство клуба не будет корректировать решения, принятые до остановки чемпионата, пять легионеров, вошедших в список, покинут команду нынешним летом», – написал Алланазаров в телеграме.

  • Берг сейчас тренируется с родным «Гетеборгом».
  • В РПЛ «Краснодар» идет третьим.
  • Сезон не возобновится раньше июня.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Краснодар Фернандеш Мануэль Кайо Берг Маркус Фьолусон Йон Гудни Спайич Урош
Комментарии (14)
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Хейтер Аларм
1588449222
А Спайич то тут причем? Твердый игрок основы уже второй сезон, к тому же довольно молодой. Лучше старика Мартыновича уберите
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DOCTOR PENALTY
1588450108
Интересно, а кем хотят заменить Спайича?...
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bset
1588452673
Кажется, что после кризиса мешки типа Реала, Барселоны, ПСЖ, Баварии, Ювентуса и Манчестер Сити оторвутся еще сильнее от других клубов.
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Кодем
1588484532
Спайича и Кайо можно было бы и оставить,а вот Мартыну уже давно пора на выход,свое он уже отыграл,я так думаю.
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Boeung777
1588488531
А кто в защите то играть будет?
Ответить
Сильвербой
1588490811
Кроме Рамиреса, защиту нужно менять в полном составе! После ухода Гранквиста, в защите ноль полный! Кайо еще не играл практически, поэтому тренерскому штабу виднее что с ним делать, Фернандеш уже не тянет, ну а от Берга ожидали большего!
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mihail200606
1588496983
Прошлогодняя трансферная кампания ужасно неудачная была..
Ответить
Рубинище
1588498861
Галицкий, как скупает пачками, так и продает-оптом. наверное, магнитовское прошлое сказывается. Учится клуб ещё, думаю в скором времени Краснодар будет более качественную селекцию проводить и привозить действительно сильных легионеров
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radist_21
1588521419
Я не знаю как кому,но по мне пара ЦЗ Кайо-Сорокин выглядела прекрасно!Заменил их Мусаев на Мартынович-Спаич,и двушку от Сочи получите,ребята,я бы 100 раз подумал,прежде,чем принимать решения.
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portero
1588530791
иностранцев много, вроде идея была воспитанников подтягивать... надеюсь от травм все восстановились .
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