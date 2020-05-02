«Краснодар» планирует летом избавиться от пяти легионеров. Фернандеш, Берг – в списке

Руководство «Краснодара» планирует летом отпустить в другие команды пятерых легионеров. Это связано с новым лимитом в РПЛ, информирует журналист Sport24 Максим Алланазаров.
«До наступления перерыва в чемпионате России, связанного с эпидемией коронавируса, руководство «Краснодара» планировано расстаться с группой легионеров команды. В список «игроков на выход» вошли Урош Спайич, Гудни Фьолусон, Кайо, Мануэль Фернандеш и Маркус Берг.
Если руководство клуба не будет корректировать решения, принятые до остановки чемпионата, пять легионеров, вошедших в список, покинут команду нынешним летом», – написал Алланазаров в телеграме.
- Берг сейчас тренируется с родным «Гетеборгом».
- В РПЛ «Краснодар» идет третьим.
- Сезон не возобновится раньше июня.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова