«Краснодар» планирует летом избавиться от пяти легионеров. Фернандеш, Берг – в списке

Руководство «Краснодара» планирует летом отпустить в другие команды пятерых легионеров. Это связано с новым лимитом в РПЛ, информирует журналист Sport24 Максим Алланазаров.

«До наступления перерыва в чемпионате России, связанного с эпидемией коронавируса, руководство «Краснодара» планировано расстаться с группой легионеров команды. В список «игроков на выход» вошли Урош Спайич, Гудни Фьолусон, Кайо, Мануэль Фернандеш и Маркус Берг.

Если руководство клуба не будет корректировать решения, принятые до остановки чемпионата, пять легионеров, вошедших в список, покинут команду нынешним летом», – написал Алланазаров в телеграме.