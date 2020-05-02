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    «Краснодар» планирует летом избавиться от пяти легионеров. Фернандеш, Берг – в списке

    Руководство «Краснодара» планирует летом отпустить в другие команды пятерых легионеров. Это связано с новым лимитом в РПЛ, информирует журналист Sport24 Максим Алланазаров.

    «До наступления перерыва в чемпионате России, связанного с эпидемией коронавируса, руководство «Краснодара» планировано расстаться с группой легионеров команды. В список «игроков на выход» вошли Урош Спайич, Гудни Фьолусон, Кайо, Мануэль Фернандеш и Маркус Берг.

    Если руководство клуба не будет корректировать решения, принятые до остановки чемпионата, пять легионеров, вошедших в список, покинут команду нынешним летом», – написал Алланазаров в телеграме.

    • Берг сейчас тренируется с родным «Гетеборгом».
    • В РПЛ «Краснодар» идет третьим.
    • Сезон не возобновится раньше июня.

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    02.05.2020 22:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +82

      Все_тот_же_Юве 48 минут назад

      берга вообще не понятно зачем брали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14393

      bset 1 час назад

      Кажется, что после кризиса мешки типа Реала, Барселоны, ПСЖ, Баварии, Ювентуса и Манчестер Сити оторвутся еще сильнее от других клубов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16475

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Интересно, а кем хотят заменить Спайича?...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      А Спайич то тут причем? Твердый игрок основы уже второй сезон, к тому же довольно молодой. Лучше старика Мартыновича уберите

      0
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      ...
      Рейтинг: +643

      фанат джигурды > Хейтер Аларм 2 часа назад

      Пирсман хуже стал... Да?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10303

      KLIM777 > Хейтер Аларм 52 минуты назад

      Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

      0
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      Рейтинг: +744

      Бoрат > KLIM777 44 минуты назад

      Источник Бораталарма )))

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