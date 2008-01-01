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    Берг во время карантина тренируется с родным «Гетеборгом»

    Нападающий «Краснодара» Маркус Берг тренируется на родине с «Гетеборгом». Из России игрок уехал в связи с приостановкой РПЛ из-за пандемии коронавируса.

    «Он только участвовал в некоторых упражнениях. Но он также, кажется, останется здесь на следующей неделе. Он, вероятно, ждет более четкой информации, когда сможет вернуться в Россию», – цитирует спортивного менеджера Кеннета Андерссона телеграм-канал «Краснодар ФК» со ссылкой на Gothenburg Post.

    • Контракт Берга с южанами заканчивается летом.
    • В сезоне РПЛ Берг провел 17 матчей, забил пять голов.
    • «Краснодар» в РПЛ идет третьим.

    Источник: телеграм-канал «Краснодар ФК»

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