Берг во время карантина тренируется с родным «Гетеборгом»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг тренируется на родине с «Гетеборгом». Из России игрок уехал в связи с приостановкой РПЛ из-за пандемии коронавируса.
«Он только участвовал в некоторых упражнениях. Но он также, кажется, останется здесь на следующей неделе. Он, вероятно, ждет более четкой информации, когда сможет вернуться в Россию», – цитирует спортивного менеджера Кеннета Андерссона телеграм-канал «Краснодар ФК» со ссылкой на Gothenburg Post.
- Контракт Берга с южанами заканчивается летом.
- В сезоне РПЛ Берг провел 17 матчей, забил пять голов.
- «Краснодар» в РПЛ идет третьим.
Источник: телеграм-канал «Краснодар ФК»
Публикует свежие новости о клубе. Аудитория - более 13 тысяч подписчиков.