Берг во время карантина тренируется с родным «Гетеборгом»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг тренируется на родине с «Гетеборгом». Из России игрок уехал в связи с приостановкой РПЛ из-за пандемии коронавируса.

«Он только участвовал в некоторых упражнениях. Но он также, кажется, останется здесь на следующей неделе. Он, вероятно, ждет более четкой информации, когда сможет вернуться в Россию», – цитирует спортивного менеджера Кеннета Андерссона телеграм-канал «Краснодар ФК» со ссылкой на Gothenburg Post.