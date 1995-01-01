Спайич: «Ничья с «Локомотивом» – неплохой результат. После неудачного матча в Греции надо было показать характер»

Защитник «Локомотива» Урош Спайич подвел итог ничьей с «Локомотивом» (1:1) в седьмом туре чемпионата России.

«Можно сказать, что игра получилась тяжелой, хорошей. На мой взгляд, у «Краснодара» было чуть больше моментов, чтобы забить второй гол. Думаю, обе команды показали неплохой футбол, поэтому ничью следует признать неплохим результатом.

После неудачного матча в Греции надо было показать характер. Во вторник будет полный стадион. Болельщики верят в нас, так что мы должны верить в собственные силы. Постараемся показать хороший футбол и выиграть. Сегодняшний результат неплохой. Во вторник сделаем все, что можем.

Конечно, сложно быть капитаном. Но я всегда делаю все, что могу на поле. Не так важно, кто капитан. У нас на поле должны быть 11 лидеров, один футболист ничего не меняет. Надеюсь, что так будет во вторник. Что касается должности капитана, то меня назначил главный тренер.

Конечно, во вторник будет очень тяжело. «Олимпиакос» – очень хорошая команда, но нас будут гнать вперед 30 тысяч зрителей. В Греции мы допустили много ошибок. Непозволительно допускать такое количество ошибок в матчах такого уровня. Мы слишком многое позволили сопернику. В любом случае это опыт. У нас молодая команда. Сделаем все, чтобы пройти дальше», – сказал серб.