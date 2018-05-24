Иванович и Спахич вошли в расширенный состав сборной Сербии на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Сербии во главе с Младеном Крстаичем назвал расширенный состав команды из 27 футболистов на предстоящий чемпионат мира.

В предварительную заявку вошли защитник «Зенита» Бранислав Иванович и новый игрок обороны «Краснодара» Урош Спахич.

Вратари: Владимир Стойкович («Партизан»), Марко Дмитрович («Эйбар»), Предраг Райкович («Маккаби» Тель-Авив), Александар Йованович («Орхус»).

Защитники: Александар Коларов («Рома»), Бранислав Иванович («Зенит»), Душко Тошич («Гуанчжоу Фули»), Антонио Рукавина («Вильярреал»), Матия Настасич («Шальке»), Милош Велькович («Вердер»), Милан Родич («Црвена Звезда»), Урош Спайич («Краснодар»), Никола Миленкович («Фиорентина»).

Полузащитники: Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Лука Миливоевич («Кристал Пэлас»), Адем Льяич («Торино»), Мият Гачинович («Айнтрахт»), Марко Груйич («Кардифф»), Неманья Максимович («Валенсия»), Неманья Радонич («Црвена Звезда»), Душан Тадич («Саутгемптон»), Филип Костич («Гамбург»), Андрия Живкович («Бенфика»).

Нападающие: Александар Митрович («Фулхэм»), Александар Прийович (ПАОК), Лука Йович («Айнтрахт»).

На групповой стадии мирового первенства сборная Сербии сыграет с Коста-Рикой, Швейцарией и Бразилией. Мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля.