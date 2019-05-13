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    Песьяков, Бакаев, Сутормин, Дзюба – в команде недели РПЛ по версии InStat

    Телеканал «Матч Премьер» в твиттере опубликовал сборную 28-го тура РПО по версии InStat.

    В команду недели вошли четыре представителя «Краснодара», по два из «Локомотива» и «Зенита» и по одному футболисту из «Оренбурга», «Арсенала» и «Ростова».

    Вратарь: Сергей Песьяков («Ростов»).

    Защитники: Александр Мартынович, Урош Спайич (оба – «Краснодар»), Бенедикт Хеведес («Локомотив»).

    Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Арсенал»), Алексей Сутормин («Оренбург»), Виктор Классон, Юрий Газинский (оба – «Краснодар»).

    Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба (оба – «Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»).

    Источник: Твиттер телеканала «Матч Премьер»

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    13.05.2019 12:54
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