Экс-защитник «Краснодара» Спайич стал игроком «Касымпаши»

Центральный защитник Урош Спайич подписал контракт с «Касымпашей».

Условия соглашения между сторонами не раскрываются.

28-летний серб в январе расторг договор с «Краснодаром», поэтому присоединился к турецкому клубу в качестве свободного агента.

Спайич выступал за «Краснодар» с лета 2018 года.

Он провел 76 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

«Краснодар» расторг контракт со Спайичем

«Краснодар» хочет расторгнуть контракт со Спайичем

Спайич вернулся в «Краснодар». Последние полгода он провел в аренде в «Фейеноорде»