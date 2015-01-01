Экс-защитник «Краснодара» Спайич стал игроком «Касымпаши»

Центральный защитник Урош Спайич подписал контракт с «Касымпашей».
Условия соглашения между сторонами не раскрываются.
28-летний серб в январе расторг договор с «Краснодаром», поэтому присоединился к турецкому клубу в качестве свободного агента.
- Спайич выступал за «Краснодар» с лета 2018 года.
- Он провел 76 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.
«Краснодар» расторг контракт со Спайичем
«Краснодар» хочет расторгнуть контракт со Спайичем
Спайич вернулся в «Краснодар». Последние полгода он провел в аренде в «Фейеноорде»