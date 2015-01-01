Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Экс-защитник «Краснодара» Спайич стал игроком «Касымпаши»

    Центральный защитник Урош Спайич подписал контракт с «Касымпашей».

    Условия соглашения между сторонами не раскрываются.

    28-летний серб в январе расторг договор с «Краснодаром», поэтому присоединился к турецкому клубу в качестве свободного агента.

    • Спайич выступал за «Краснодар» с лета 2018 года.
    • Он провел 76 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

    «Краснодар» расторг контракт со Спайичем

    «Краснодар» хочет расторгнуть контракт со Спайичем

    Спайич вернулся в «Краснодар». Последние полгода он провел в аренде в «Фейеноорде»

    Источник: сайт «Касымпаши»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93528
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru