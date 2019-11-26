Влашич, Чалов и еще 6 игроков поборются за звание автора лучшего гола РПЛ в ноябре

Пресс-служба РПЛ опубликовала список номинантов на звание автора лучшего гола турнира по итогам ноября.
За награду поборются Алексей Ионов («Ростов»), Урош Спайич («Краснодар»), Бьорн Сигурдарсон («Ростов»), Иван Обляков (ЦСКА), Федор Чалов (ЦСКА), Сергей Петров («Краснодар»), Евгений Луценко («Арсенал») и Никола Влашич (ЦСКА).
Победителя совместно определят болельщики, эксперты Премьер-лиги и канала «Матч Премьер».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер РПЛ