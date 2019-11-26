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  • Влашич, Чалов и еще 6 игроков поборются за звание автора лучшего гола РПЛ в ноябре

Влашич, Чалов и еще 6 игроков поборются за звание автора лучшего гола РПЛ в ноябре

26 ноября 2019, 11:36
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Пресс-служба РПЛ опубликовала список номинантов на звание автора лучшего гола турнира по итогам ноября.

За награду поборются Алексей Ионов («Ростов»), Урош Спайич («Краснодар»), Бьорн Сигурдарсон («Ростов»), Иван Обляков (ЦСКА), Федор Чалов (ЦСКА), Сергей Петров («Краснодар»), Евгений Луценко («Арсенал») и Никола Влашич (ЦСКА).

Победителя совместно определят болельщики, эксперты Премьер-лиги и канала «Матч Премьер».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар ЦСКА Арсенал Луценко Евгений Ионов Алексей Петров Сергей Сигурдарсон Бьорн Спайич Урош Чалов Федор Обляков Иван Влашич Никола
Комментарии (2)
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Decorhome
1574758624
Чалов
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za logiku
1574786078
Чалов, сигурдарсон или Луценко - остальные на дурака залетели. Ну влашич ещё - красивая траектория...
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