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    Спайич – о поражении от «Базеля»: «Катастрофа, просто извините»

    Защитник «Краснодара» Урош Спайич извинился перед болельщиками за разгромное поражение от «Базеля» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Нет смысла и слов, которыми можно описать вчерашний вечер. Катастрофа, просто извините», – написал серб в инстаграме.

    Не удивляйтесь провалу «Краснодара». Клуб всегда плохо играет в гостях, а этот «Базель» – хищники

    text

    Публикация от text (@uros_spajic)

    Источник: Инстаграм Уроша Спайича

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    Сегодня, 13:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +490

      dimmmka 12 минут назад

      Понять и простить. Весь Краснодар выглядел как всем известный Бородач

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