Спайич – о поражении от «Базеля»: «Катастрофа, просто извините»

Защитник «Краснодара» Урош Спайич извинился перед болельщиками за разгромное поражение от «Базеля» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Южане проиграли со счетом 0:5.

Это самое крупное поражение краснодарской команды в еврокубках в истории.

«Нет смысла и слов, которыми можно описать вчерашний вечер. Катастрофа, просто извините», – написал серб в инстаграме.

Не удивляйтесь провалу «Краснодара». Клуб всегда плохо играет в гостях, а этот «Базель» – хищники