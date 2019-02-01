Шунич согласовал контракт с «Фулхэмом», но отказался переходить после общения с Хохловым

Если чувак порешил уйти - то ничто не удержит,
ни Хохловы,ни министры внутренних дел)))
Защитник «Динамо» Тони Шунич мог оказаться в «Фулхэме» в зимнее трансферное окно.
По информации Sport24, босниец согласовал контракт с лондонцами, но в итоге отказался подписывать соглашение. Причиной отказа от перехода стал разговор футболиста с главным тренером москвичей Дмитрием Хохловым. Специалист сообщил игроку, что в команде может смениться руководство, и Шунич принял решение остаться в «Динамо» до конца сезона.
- 30-летний защитник выступает за бело-голубых с июля 2017 года.
- В текущем сезоне Шунич провел за «Динамо» 17 матчей.
- Действующее соглашение футболиста истекает этим летом.