Шунич согласовал контракт с «Фулхэмом», но отказался переходить после общения с Хохловым

Защитник «Динамо» Тони Шунич мог оказаться в «Фулхэме» в зимнее трансферное окно.

По информации Sport24, босниец согласовал контракт с лондонцами, но в итоге отказался подписывать соглашение. Причиной отказа от перехода стал разговор футболиста с главным тренером москвичей Дмитрием Хохловым. Специалист сообщил игроку, что в команде может смениться руководство, и Шунич принял решение остаться в «Динамо» до конца сезона.