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    Шунич согласовал контракт с «Фулхэмом», но отказался переходить после общения с Хохловым

    Защитник «Динамо» Тони Шунич мог оказаться в «Фулхэме» в зимнее трансферное окно.

    По информации Sport24, босниец согласовал контракт с лондонцами, но в итоге отказался подписывать соглашение. Причиной отказа от перехода стал разговор футболиста с главным тренером москвичей Дмитрием Хохловым. Специалист сообщил игроку, что в команде может смениться руководство, и Шунич принял решение остаться в «Динамо» до конца сезона.

    • 30-летний защитник выступает за бело-голубых с июля 2017 года.
    • В текущем сезоне Шунич провел за «Динамо» 17 матчей.
    • Действующее соглашение футболиста истекает этим летом.

    Источник: Sport24

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    01.02.2019 10:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 2 февраля 2019, 12:44

      Если чувак порешил уйти - то ничто не удержит,
      ни Хохловы,ни министры внутренних дел)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 февраля 2019, 13:28

      На Хохлове всё держится, если его это же самое "новое" руководство сольёт, то 4-й круг отмывания бабла начнется с начала.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > FanatSerj 1 февраля 2019, 14:00

      После очередного инсайда армянской ванги, этот как ты сказал 4-й круг беспокоит больше всего.

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