Четыре игрока «Локомотива» и по два – из «Зенита» и «Ахмата» включены в сборную тура РПЛ по версии InStat

Твиттер РПЛ опубликовал сборную четвертого тура по версии InStat.

В команду вошли четыре футболиста «Локомотива», по два игрока из «Зенита» и «Ахмата» и по одному представителю «Ростова», «Динамо» и ЦСКА.

Вратарь: Гилерме («Локомотив»).

Защитники: Сергей Паршивлюк («Ростов»), Тони Шунич («Динамо»), Ведран Чорлука («Локомотив»), Юрий Жирков («Зенит»).

Полузащитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Евгений Харин, Одисе Роши (оба – «Ахмат»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Локомотив»).