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    Четыре игрока «Локомотива» и по два – из «Зенита» и «Ахмата» включены в сборную тура РПЛ по версии InStat

    Твиттер РПЛ опубликовал сборную четвертого тура по версии InStat.

    В команду вошли четыре футболиста «Локомотива», по два игрока из «Зенита» и «Ахмата» и по одному представителю «Ростова», «Динамо» и ЦСКА.

    Вратарь: Гилерме («Локомотив»).

    Защитники: Сергей Паршивлюк («Ростов»), Тони Шунич («Динамо»), Ведран Чорлука («Локомотив»), Юрий Жирков («Зенит»).

    Полузащитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Евгений Харин, Одисе Роши (оба – «Ахмат»).

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Локомотив»).

    Источник: Твиттер РПЛ

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1679

      ухоженный крокодил 35 минут назад

      Что-то я Барриоса не вижу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10966

      Alimpasha 48 минут назад

      Евгений Харин играл на позиции левого защитника

      0
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      Рейтинг: +86

      Eighty 1 час назад

      Паршивлюк, так то в Динамо играет, не?

      0
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      Рейтинг: +13615

      DOCTOR PENALTY > Eighty 50 минут назад

      Это очень редкий случай: успевает за две команды, и - лучший!!! Даже Роналду отдыхает.

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    #1
    sv1969
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    Chernyi Lis
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