Хохлов: «Шунич и Хольмен показали, как справляться с Дзюбой»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов отметил игру обороны своей команды в матче 11-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом» (1:0).

«Тони Шунич и Себастьян Хольмен у нас великолепно показали, как справляться с Дзюбой. За два тайма ему дали создать всего один момент.

Это как раз потому, что ребята продемонстрировали то, о чем мы договаривались: играть плотно, жестко, в пределах правил, но не отскакивать от Артема и навязывать ему борьбу. Последнее трудно сделать, но нужно.

Где-то надо играть на опережение, когда на Дзюбу идет пас в недодачу. И самое главное: контролировать подборы вокруг него», – сказал Хохлов.

Матч 12-го тура РПЛ «Ахмат» – «Динамо» пройдет в воскресенье, 28 октября, в 16:30 по московскому времени.