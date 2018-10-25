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    Какой вы футболист?

    Хохлов: «Шунич и Хольмен показали, как справляться с Дзюбой»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов отметил игру обороны своей команды в матче 11-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом» (1:0).

    «Тони Шунич и Себастьян Хольмен у нас великолепно показали, как справляться с Дзюбой. За два тайма ему дали создать всего один момент.

    Это как раз потому, что ребята продемонстрировали то, о чем мы договаривались: играть плотно, жестко, в пределах правил, но не отскакивать от Артема и навязывать ему борьбу. Последнее трудно сделать, но нужно.

    Где-то надо играть на опережение, когда на Дзюбу идет пас в недодачу. И самое главное: контролировать подборы вокруг него», – сказал Хохлов.

    Матч 12-го тура РПЛ «Ахмат» – «Динамо» пройдет в воскресенье, 28 октября, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

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    25.10.2018 11:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 13:20

      Теперь народ (защитники) пойдет обмениваться опытом к этим двум игрокам.

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 25 октября 2018, 17:52

      Ой,крутой Дзюба.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2018, 15:39

      Показали - толчки и удары по ногам, постоянные провокации. Все это видели, но свисток молчал!

      0
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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 25 октября 2018, 14:17

      А теперь покажите это самое "справляться с Дзюбой", когда в команде Паредес, Дриусси и Кузяев, в полном составе, все 90 минут. Трепло.

      2
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 25 октября 2018, 13:27

      велика заслуга убрать уставшее дерево

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 25 октября 2018, 12:57

      Точнее арбитр показал, как справляться с Зенитом.

      3
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      Рейтинг: +1351

      15112007 25 октября 2018, 12:25

      Просто Дзюбе надо отдохнуть. Он сейчас не в лучшей своей форме.

      0
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      Рейтинг: +529

      Dguffin 25 октября 2018, 11:28

      угу, показали. Особенно Хольмен которого надо было удалять, раз уж за такую хрень Дриусси дали желтые.

      4
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 25 октября 2018, 11:24

      ну на словах оно то всегда все просто, так и Месси "виртуально" на бумаге хорошо закрывается, но на практике оно может по другому сложиться.
      А насчет Артема, сейчас он подсдал, видно что спад по физике у него, не такой резвый, не так настырно единоборства ведет, надеюсь у него синусойда вверх пойдет, а если нет, то ему опять нужен какой то "вызов" - конфликт, чтобы опять надо было доказывать.
      Тот же Кокорин выздоровевший мог хоть конкуренцию в атаке составить, но тот решил еще отдохнуть.

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