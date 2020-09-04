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    Тони Шунич - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Тони
    Фамилия Шунич
    Команда Бейджин Гуоань
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 декабря 1988 (34 года)
    Рост 192
    Вес 80
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Босния и Герцеговина 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.09.2020 Был в запасе Босния и Герцеговина 1:2 Польша
    04.09.2020 1' -90' Италия 1:1 Босния и Герцеговина
    57'
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