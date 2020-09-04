Тони Шунич - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Шунич
|Команда
|Бейджин Гуоань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|192
|Вес
|80
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Шунич
|Команда
|Бейджин Гуоань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|192
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.09.2020
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|1:2
|Польша
|04.09.2020
|1' -90'
|Италия
|1:1
|Босния и Герцеговина
|57'