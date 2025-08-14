Статистика по турнирам

Лига Европы 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Лига конференций 2024/2025 Лига наций 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Германия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Товарищеские матчи 2013 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2011/2012