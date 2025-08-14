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Босния и Герцеговина. Премьер-лига
Команды
Зриньски
Тони Шунич
Статистика
€ 100 тыс
Тони Шунич - статистика
Зриньски
15 декабря 1988 (37)
#44 | Защитник
192 см | 80 кг
Босния и Герцеговина | Хорватия
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Зриньски
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0
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Брейдаблик
1 : 2
14.08.2025
Зриньски
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Зриньски
1 : 1
07.08.2025
Брейдаблик
1' - 90'
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