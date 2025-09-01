Введите ваш ник на сайте
Тони Шунич - трансферы

Завершил карьеру
15 декабря 1988 (37)
#44 | Защитник
192 см | 80 кг
Босния и Герцеговина | Хорватия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.09.25 / -
Зриньски
Завершил
Завершил
26.08.25 / -
Зриньски
Завершил
Свободный агент
06.02.24 / 01.09.25
Хэнань
Зриньски
Свободный агент
02.01.21 / 06.02.24
Бейджин Гуоань
Хэнань
2,42 млн €
30.09.20 / 31.12.20
Бейджин Гуоань
Хэнань
Аренда
15.09.20 / 02.01.21
Динамо
Бейджин Гуоань
350 тыс €
01.07.17 / 15.09.20
Штутгарт
Динамо
700 тыс €
20.01.17 / 30.06.17
Штутгарт
Палермо
Аренда
27.08.15 / 01.07.17
Кубань (ЛФЛ)
Штутгарт
3 млн €
09.07.14 / 27.08.15
Заря
Кубань (ЛФЛ)
?
01.02.12 / 09.07.14
Зриньски
Заря
50 тыс €
01.08.10 / 30.06.11
Зриньски
Кортрейк
Аренда 90 тыс €
