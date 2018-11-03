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    Шунич: «Уверен, что «Зенит» в этом сезоне выиграет РПЛ»

    Защитник «Динамо» Тони Шунич поделился мнением насчет победителя РПЛ в текущем сезоне. Босниец видит триумф «Зенита».

    «Я считаю, что в этом году «Зенит» не упустит то лидерство, которое у него было перед этим туром – эти шесть очков.

    Думаю, в этом году они не позволят себе того, что было в прошлом, когда «Зенит» тоже начал очень хорошо, а потом перестал играть. Мое мнение, что «Зенит» в этом сезоне будет чемпионом», – сказал игрок «Р-Спорт».

    «Динамо» идет десятым.

    Источник: «Р-Спорт»

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    03.11.2018 22:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 ноября 2018, 11:51

      Рано медали раздавать -- ещё играть и играть !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 11:44

      На мой взгляд Шунич органично влился в ряды Динамо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4095

      Kollljan 4 ноября 2018, 11:07

      А я, вот, не уверен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 ноября 2018, 00:51

      Догадливый паренек.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 4 ноября 2018, 00:41

      О как!!! И даже в дубль не сошлют?)

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 ноября 2018, 23:16

      Краснодар и Локо с тобой Тони, не согласны.

      3
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