Шунич: «Уверен, что «Зенит» в этом сезоне выиграет РПЛ»

Защитник «Динамо» Тони Шунич поделился мнением насчет победителя РПЛ в текущем сезоне. Босниец видит триумф «Зенита».

«Я считаю, что в этом году «Зенит» не упустит то лидерство, которое у него было перед этим туром – эти шесть очков.

Думаю, в этом году они не позволят себе того, что было в прошлом, когда «Зенит» тоже начал очень хорошо, а потом перестал играть. Мое мнение, что «Зенит» в этом сезоне будет чемпионом», – сказал игрок «Р-Спорт».

«Динамо» идет десятым.