Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    «Чемпионат»: «Динамо» хотело купить Кутепова, Федун отказал в трансфере

    «Динамо» хотело приобрести защитника «Спартака» Илью Кутепова на замену ушедшему Тони Шуничу, пишет «Чемпионат».

    Продавать игрока отказался лично владелец «Спартака» Леонид Федун.

    Сообщалось, что москвичи официально запрашивают за Кутепова 5 миллионов евро, но могут согласиться и на 2-2,5 миллиона из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

    • Контракт футболиста с клубом рассчитан еще на два года.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:22
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +894

      vmonomah17 16 минут назад

      И правильно. Кутепов молодой и многообешающий футболист))) Сколько ему, 27? Еще года 3 в таком статусе побудет и поедет команды из нижней части таблицы покорять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18246

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      В итоге от этого херово и Кутепову, и Динамо, и Федуну.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -213

      Спартач80 42 минуты назад

      За 5 в Динамо можно и продать.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79193
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru