«Чемпионат»: «Динамо» хотело купить Кутепова, Федун отказал в трансфере

И правильно. Кутепов молодой и многообешающий футболист))) Сколько ему, 27? Еще года 3 в таком статусе побудет и поедет команды из нижней части таблицы покорять.
«Динамо» хотело приобрести защитника «Спартака» Илью Кутепова на замену ушедшему Тони Шуничу, пишет «Чемпионат».
Продавать игрока отказался лично владелец «Спартака» Леонид Федун.
Сообщалось, что москвичи официально запрашивают за Кутепова 5 миллионов евро, но могут согласиться и на 2-2,5 миллиона из-за проблем с финансовым фэйр-плей.
- Контракт футболиста с клубом рассчитан еще на два года.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.