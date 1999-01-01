«Чемпионат»: «Динамо» хотело купить Кутепова, Федун отказал в трансфере

«Динамо» хотело приобрести защитника «Спартака» Илью Кутепова на замену ушедшему Тони Шуничу, пишет «Чемпионат».

Продавать игрока отказался лично владелец «Спартака» Леонид Федун.

Сообщалось, что москвичи официально запрашивают за Кутепова 5 миллионов евро, но могут согласиться и на 2-2,5 миллиона из-за проблем с финансовым фэйр-плей.