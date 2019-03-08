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    Шунич – о российско-украинском конфликте: «Русские и украинцы – братья. Грустно смотреть на происходящее»

    Защитник «Динамо» Тони Шунич поделился мнением о конфликте между россиянами и украинцами, а также оценил ситуацию с Ярославом Ракицким.

    – Вы поиграли и на Украине, и в России. Наши народы – братские?

    – Для меня – да. Вам, наверное, виднее, но мне эта ситуация напомнила Югославию. Сейчас мы говорим на одном языке. Когда встречаю серба или другого бывшего югослава – и как будто вижу брата.

    Мне очень непонятна нынешняя ситуация между вашими странами. Не понимаю, как все так растянулось и не закончилось до сих пор. Надеюсь, вражда закончится, и Россия с Украиной снова станут друзьями.

    – После «Зари» вы уехали в Россию. Слышали упреки из Украины по этому поводу?

    – Вообще никаких. Я сыграл на чемпионате мира, и после него поступило много предложений. Выбрал «Кубань».

    – Ракицкого после перехода из «Шахтера» в «Зенит» проклинают на родине и не зовут в сборную.

    – Грустно видеть такое. Жаль, что украинцы не понимают: спортсмены вообще не любят политику. Мы смотрим на вещи по-другому
    Не вижу ничего дурного в решении Ракицкого. Он хотел лучшего своей карьере. Я играл против Ярослава в «Шахтере» – это очень сильный защитник.

    • Шунич с 2012 по 2014-й год выступал на Украине за луганскую «Зарю».
    • У футболиста два гражданства: боснийское и хорватское.

    Источник: «Sport24»

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    08.03.2019 11:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 12:29

      Все очень просто ,надо подписать мирный договор.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      Parker8 8 марта 2019, 12:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я из Севастополя, и никогда не смогу простить Россию за то что лишили меня родины.

      -8
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Parker8 8 марта 2019, 13:15

      -А где твоя родина сынок? Продал Горбачев твою родину, чтоб тусоваться красиво. (С)

      5
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      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > Parker8 8 марта 2019, 14:20

      А что Севастополь взорвали? Перекопали? Всех по выгоняли из города и с Крыма ? Пересадили? Всех сделали петухами?

      5
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      ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 > Parker8 8 марта 2019, 14:46

      Ну что можно сказать про тебя - лох полный! Защищал бы свою родину или засал как все тебе подобные бараны пишущие об окупации , насилии, правах человека! Твоя родина америка вы ей все поклоняетесь как идолу!

      5
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      Рейтинг: +319

      Best_forever 8 марта 2019, 12:32

      Америкосы башляют, марионетки типа порошенки пляшут

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 12:24

      Аж больно,когда читаешь про отношения России и Украины

      3
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