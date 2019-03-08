Шунич – о российско-украинском конфликте: «Русские и украинцы – братья. Грустно смотреть на происходящее»

Защитник «Динамо» Тони Шунич поделился мнением о конфликте между россиянами и украинцами, а также оценил ситуацию с Ярославом Ракицким.

– Вы поиграли и на Украине, и в России. Наши народы – братские?

– Для меня – да. Вам, наверное, виднее, но мне эта ситуация напомнила Югославию. Сейчас мы говорим на одном языке. Когда встречаю серба или другого бывшего югослава – и как будто вижу брата.

Мне очень непонятна нынешняя ситуация между вашими странами. Не понимаю, как все так растянулось и не закончилось до сих пор. Надеюсь, вражда закончится, и Россия с Украиной снова станут друзьями.

– После «Зари» вы уехали в Россию. Слышали упреки из Украины по этому поводу?

– Вообще никаких. Я сыграл на чемпионате мира, и после него поступило много предложений. Выбрал «Кубань».

– Ракицкого после перехода из «Шахтера» в «Зенит» проклинают на родине и не зовут в сборную.

– Грустно видеть такое. Жаль, что украинцы не понимают: спортсмены вообще не любят политику. Мы смотрим на вещи по-другому

Не вижу ничего дурного в решении Ракицкого. Он хотел лучшего своей карьере. Я играл против Ярослава в «Шахтере» – это очень сильный защитник.