Силкин: «Динамо» предстоит борьба за выживание»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил трансферную политику столичного клуба. Он назвал ее латанием дыр. Кроме того, специалист уверен, что команда вряд ли с нынешней игрой поднимется выше десятого места, ей предстоит бороться за выживание в РФПЛ.

Напомним, что в первом туре «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2), а во втором – уступило «Уралу» со счетом 0:1.

«В любую «предсезонку» нужно по одному новичку в каждую линию. И «Динамо» сейчас в таком состоянии, что ему нужно усиление. Шуньич и Вандерсон – скорее, латание дыр. Тот же Владимир Рыков в защите, на мой взгляд, может выступить не хуже Шуньича. А на стандартах даже лучше. От оценок Самбы Соу воздержусь – пока он не так много сыграл, чтобы адекватно воспринимать его возможности и понимать, насколько его травма ударит по «Динамо». Ему еще предстоит показать «товар лицом». Поэтому ждем его выздоровления и следующего выхода на поле.

Мнение по первым двум турам о перспективах «Динамо» у меня уже сформировалось: предстоит борьба за выживание. Пока не вижу, за счет чего команда поднимется выше десятого места. Все-таки не надо забывать, что в прошлом году она комплектовалась с учетом выхода в РФПЛ. «Динамо» задачу выполнило, получив для ее решения состав, которого никто в ФНЛ не имел. Но в премьер-лиге другой футбол. Здесь все быстрее и умнее. И даже для задачи «не вылететь» нужно очень серьезно прибавлять», – сказал Силкин.

В третьем туре российской Премьер-лиги «Динамо» отправится в Грозный, где встретится с «Ахматом». Игра состоится в субботу, 29 июля, в 20:00 по московскому времени.