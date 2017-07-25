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    Силкин: «Динамо» предстоит борьба за выживание»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил трансферную политику столичного клуба. Он назвал ее латанием дыр. Кроме того, специалист уверен, что команда вряд ли с нынешней игрой поднимется выше десятого места, ей предстоит бороться за выживание в РФПЛ.

    Напомним, что в первом туре «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2), а во втором – уступило «Уралу» со счетом 0:1.

    «В любую «предсезонку» нужно по одному новичку в каждую линию. И «Динамо» сейчас в таком состоянии, что ему нужно усиление. Шуньич и Вандерсон – скорее, латание дыр. Тот же Владимир Рыков в защите, на мой взгляд, может выступить не хуже Шуньича. А на стандартах даже лучше. От оценок Самбы Соу воздержусь – пока он не так много сыграл, чтобы адекватно воспринимать его возможности и понимать, насколько его травма ударит по «Динамо». Ему еще предстоит показать «товар лицом». Поэтому ждем его выздоровления и следующего выхода на поле.

    Мнение по первым двум турам о перспективах «Динамо» у меня уже сформировалось: предстоит борьба за выживание. Пока не вижу, за счет чего команда поднимется выше десятого места. Все-таки не надо забывать, что в прошлом году она комплектовалась с учетом выхода в РФПЛ. «Динамо» задачу выполнило, получив для ее решения состав, которого никто в ФНЛ не имел. Но в премьер-лиге другой футбол. Здесь все быстрее и умнее. И даже для задачи «не вылететь» нужно очень серьезно прибавлять», – сказал Силкин.

    В третьем туре российской Премьер-лиги «Динамо» отправится в Грозный, где встретится с «Ахматом». Игра состоится в субботу, 29 июля, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    25.07.2017 10:31
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 25 июля 2017, 22:15

      добавились новые игроки..еще не сыгрались

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17733

      paracetamol 25 июля 2017, 15:41

      Надо тренера менять, а не игроков. Игроки достаточно опытные и классные, но носятся какой-то тупой толпой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 25 июля 2017, 14:24

      Однако,приятно удивляют здесь в комментах болельщики спартака

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > yurdin 25 июля 2017, 17:12

      Не вижу динамовцев заклятыми врагами, наоборот, соперник с которым игры не бывают скучными.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 25 июля 2017, 14:18

      За выживание бороться не будем уж точно, в середине таблицы будем. Хотелось бы закрепиться в 5 - ке сильнейших.Удачи нам!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 25 июля 2017, 14:02

      Из за одного поражения такие выводы? Я болею за СПАРТАК, но и за Динамо наблюдаю с интересом, они кровь многим попортят в этом сезоне, в шестерку зайдут непременно!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец 25 июля 2017, 12:35

      Правильно всё сказал.так и будет!

      1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 25 июля 2017, 11:57

      В еврокубки точно не попадет, а все, что ниже, не интересно, мышиная возня.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 25 июля 2017, 11:44

      Еще играть толком не начали, уже похоронные настроения, финансовые проблемы. Что случилось, я что-то упустил?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 25 июля 2017, 11:37

      да не будет Динамо бороться за выживание. хорошая команда.по 2 турам нельзя судить. к тому же второй тайм со Спартаком показал это

      3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 июля 2017, 11:33

      Нормальная средняя команда.

      9
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа > Одинокий волк Маквейд 25 июля 2017, 11:37

      Способная на сюрпризы. Спартак.

      1
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