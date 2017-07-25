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Силкин: «Динамо» предстоит борьба за выживание»

25 июля 2017, 10:31
18

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил трансферную политику столичного клуба. Он назвал ее латанием дыр. Кроме того, специалист уверен, что команда вряд ли с нынешней игрой поднимется выше десятого места, ей предстоит бороться за выживание в РФПЛ.

Напомним, что в первом туре «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2), а во втором – уступило «Уралу» со счетом 0:1.

«В любую «предсезонку» нужно по одному новичку в каждую линию. И «Динамо» сейчас в таком состоянии, что ему нужно усиление. Шуньич и Вандерсон – скорее, латание дыр. Тот же Владимир Рыков в защите, на мой взгляд, может выступить не хуже Шуньича. А на стандартах даже лучше. От оценок Самбы Соу воздержусь – пока он не так много сыграл, чтобы адекватно воспринимать его возможности и понимать, насколько его травма ударит по «Динамо». Ему еще предстоит показать «товар лицом». Поэтому ждем его выздоровления и следующего выхода на поле.

Мнение по первым двум турам о перспективах «Динамо» у меня уже сформировалось: предстоит борьба за выживание. Пока не вижу, за счет чего команда поднимется выше десятого места. Все-таки не надо забывать, что в прошлом году она комплектовалась с учетом выхода в РФПЛ. «Динамо» задачу выполнило, получив для ее решения состав, которого никто в ФНЛ не имел. Но в премьер-лиге другой футбол. Здесь все быстрее и умнее. И даже для задачи «не вылететь» нужно очень серьезно прибавлять», – сказал Силкин.

В третьем туре российской Премьер-лиги «Динамо» отправится в Грозный, где встретится с «Ахматом». Игра состоится в субботу, 29 июля, в 20:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Динамо Рыков Владимир Соу Самба Шунич Тони Вандерсон Силкин Сергей
Комментарии (18)
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Danish Dynamite
1500971197
Прям. Не вылетит точно, не дадут.
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Tihov.e
1500971534
Ещё повоюем только начало самое главное ребята стараются и пешком по полю не ходят.
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Одинокий волк Маквейд
1500971628
Нормальная средняя команда.
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alexivanof197
1500971838
да не будет Динамо бороться за выживание. хорошая команда.по 2 турам нельзя судить. к тому же второй тайм со Спартаком показал это
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Сибирь за Спартак
1500972291
Еще играть толком не начали, уже похоронные настроения, финансовые проблемы. Что случилось, я что-то упустил?
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Svoysvoemubrat
1500973068
В еврокубки точно не попадет, а все, что ниже, не интересно, мышиная возня.
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Серёга-Динамовец
1500975347
Правильно всё сказал.так и будет!
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МАКАРШВЕД
1500980572
Из за одного поражения такие выводы? Я болею за СПАРТАК, но и за Динамо наблюдаю с интересом, они кровь многим попортят в этом сезоне, в шестерку зайдут непременно!
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denisrebrikov
1500981514
За выживание бороться не будем уж точно, в середине таблицы будем. Хотелось бы закрепиться в 5 - ке сильнейших.Удачи нам!
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yurdin
1500981849
Однако,приятно удивляют здесь в комментах болельщики спартака
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