Паредес, Влашич и Дзюба – в символической сборной сезона РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную российской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19.

В команду включены по два игрока из «Краснодара», ЦСКА и «Зенита», по одному – из «Анжи», «Динамо», «Енисея», «Ахмата» и «Локомотива».

Вратарь: Юрий Дюпин («Анжи»);

Защитники: Сергей Петров («Краснодар»), Тони Шунич («Динамо»), Родриго Бекао (ЦСКА), Валерий Кичин («Енисей»);

Полузащитники: Раванелли («Ахмат»), Леандро Паредес (экс-«Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Виктор Классон («Краснодар»);

Нападающие: Алексей Миранчук («Локомотив»), Артем Дзюба («Зенит»).