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    Паредес, Влашич и Дзюба – в символической сборной сезона РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored представил символическую сборную российской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19.

    В команду включены по два игрока из «Краснодара», ЦСКА и «Зенита», по одному – из «Анжи», «Динамо», «Енисея», «Ахмата» и «Локомотива».

    Вратарь: Юрий Дюпин («Анжи»);

    Защитники: Сергей Петров («Краснодар»), Тони Шунич («Динамо»), Родриго Бекао (ЦСКА), Валерий Кичин («Енисей»);

    Полузащитники: Раванелли («Ахмат»), Леандро Паредес (экс-«Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Виктор Классон («Краснодар»);

    Нападающие: Алексей Миранчук («Локомотив»), Артем Дзюба («Зенит»).

    Источник: Твиттер WhoScored

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