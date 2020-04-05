Шунич: «Лучше бы «Динамо» обыграло «Спартак», а проиграло бы кому-нибудь другому»

Защитник «Динамо» Тони Шунич не забыл поражение от «Спартака» в первом туре весенней части РПЛ. После той встречи москвичи не проигрывали.

«Считаю, что можем быть довольны общим итогом тех трeх игр, что успели провести – взяли шесть очков из девяти возможных, что неплохо. Очень жаль, что проиграли «Спартаку». Именно «Спартаку»… Лучше было бы обыграть «Спартак», а проиграть кому-нибудь другому. Не так больно бы было.

И жаль, конечно, что вынуждены были прерваться. Находились в хорошей форме, могли продолжить победную серию и дальше. Но ничего не поделаешь – здоровье важнее», – полагает Шунич.