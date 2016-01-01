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    Шунич: «Лучше бы «Динамо» обыграло «Спартак», а проиграло бы кому-нибудь другому»

    Защитник «Динамо» Тони Шунич не забыл поражение от «Спартака» в первом туре весенней части РПЛ. После той встречи москвичи не проигрывали.

    «Считаю, что можем быть довольны общим итогом тех трeх игр, что успели провести – взяли шесть очков из девяти возможных, что неплохо. Очень жаль, что проиграли «Спартаку». Именно «Спартаку»… Лучше было бы обыграть «Спартак», а проиграть кому-нибудь другому. Не так больно бы было.

    И жаль, конечно, что вынуждены были прерваться. Находились в хорошей форме, могли продолжить победную серию и дальше. Но ничего не поделаешь – здоровье важнее», – полагает Шунич.

    • Сезон РПЛ приостановлен до 31 мая.
    • По всему миру из-за коронавирусной инфекции умерло более 59000 человек.
    • «Динамо» в РПЛ идет шестым.

    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +189

      Бoрат 2 часа назад

      " Не так больно бы было " - обращайся , я помогу советом , как облегчить боль , если я конечно правильно понял какое именно место болит . Гыгыгы .

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