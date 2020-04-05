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  • Шунич: «Лучше бы «Динамо» обыграло «Спартак», а проиграло бы кому-нибудь другому»

Шунич: «Лучше бы «Динамо» обыграло «Спартак», а проиграло бы кому-нибудь другому»

5 апреля 2020, 00:35
4

Защитник «Динамо» Тони Шунич не забыл поражение от «Спартака» в первом туре весенней части РПЛ. После той встречи москвичи не проигрывали.

«Считаю, что можем быть довольны общим итогом тех трeх игр, что успели провести – взяли шесть очков из девяти возможных, что неплохо. Очень жаль, что проиграли «Спартаку». Именно «Спартаку»… Лучше было бы обыграть «Спартак», а проиграть кому-нибудь другому. Не так больно бы было.

И жаль, конечно, что вынуждены были прерваться. Находились в хорошей форме, могли продолжить победную серию и дальше. Но ничего не поделаешь – здоровье важнее», – полагает Шунич.

  • Сезон РПЛ приостановлен до 31 мая.
  • По всему миру из-за коронавирусной инфекции умерло более 59000 человек.
  • «Динамо» в РПЛ идет шестым.

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Шунич Тони
Комментарии (4)
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Диктор
1586061604
Судьба ваша такова.
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Волька
1586063951
шунин ты неудачник!нНе плачь смирись
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JTherry
1586084422
"Лучше было бы... проиграть кому-нибудь другому. Не так больно бы было" магазин "Интим" советует Шуничу использовать анальные лубриканты, чтобы "не так больно было")
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zigbert
1586110691
Выигрывать надо у всех команд не зависимо от симпатий.
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