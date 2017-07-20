Орещук: «Вандерсон – очень сильное приобретение для «Динамо»

Известный российский агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил трансферную политику столичного клуба. По его словам, приобретения могут помочь реализовать перед командой поставленную цель – быть по итогам чемпионата в середине таблицы российской Премьер-лиги.

– Три летних приобретения – Шуньич, Вандерсон и Соу – соответствуют тем целям, которые поставило перед командой руководство клуба – быть в середине таблицы. Плюс у «Динамо» сыгранная команда. Второй тайм против «Спартака» это показал.

– Не все верили, что Панченко продолжит забивать и в РФПЛ. Но он отличился в первом же матче.

– Одно могу сказать: если человек умеет забивать, он будет забивать везде. Если нет, то не важно – РФПЛ, ФНЛ или ПФЛ, он нигде не забьет.

– Панченко в сборной России – это реально?

– Он уже доигрался до того, что считается кандидатом в команду. А если проведет нынешний сезон на том уровне, на котором сыграл в ФНЛ, не сомневаюсь, что он будет игроком основного состава сборной. Я в это верю. У Кирилла есть все задатки хорошего форварда.

– Как вам Соу?

– Очень понравился. На кого похож? Наверное, сравнил бы его с Димой Хохловым в молодости. Соу тоже, когда получает мяч, сразу идет вперед, покрывает большое расстояние, хорошо видит партнеров. Да, есть ошибки при игре в одно касание. Хохлов в этом компоненте был сильнее, поэтому и играл в сборной, и считается легендой российского футбола. Но по чтению игры, по умению идти в отбор Соу очень похож на Хохлова в молодости.

– Вандерсон – сильный трансфер? Все-таки в последнее время он сдал в «Краснодаре».

– Ничего он не сдавал. Просто Смолов выдал сумасшедшие сезоны – и «посадил» Вандерсона на лавку. У Смолова появился шанс, и он не дал бразильцу вернуть себе место в старте. Но в тех играх, где Вандерсон появлялся, он все равно забивал. Это очень сильно приобретение для «Динамо».

– Но покупка Шуньича в оборону – это уже не так мощно?

– Руководство клуба поставило задачу быть в середине таблицы, закрепиться в РФПЛ. Для этих целей Шуньич – отличное укрепление. Вообще, тот состав, что сейчас есть у «Динамо», обязан решать задачу. Остальное зависит от тренерского штаба и руководителей. Руководители – молодцы, что не прыгают из огня да в полымя. Понимают, что сейчас стоит одна задача, а потом постепенно можно выйти на другой уровень. Все делается правильно. Рад, что у «Динамо» все налаживается.