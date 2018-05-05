Шунич заявил, что РФПЛ стала интереснее, чем три года назад

Защитник московского «Динамо» Тони Шунич сравнил нынешнюю РФПЛ с той, что была в период 2014-2015 годов, когда футболист выступал за краснодарскую «Кубань». Лига стала интереснее, полагает босниец.

– Вы вернулись в Премьер-лигу после двухлетнего перерыва на выступления в чемпионатах Германии и Италии. За это время уровень российского чемпионата вырос?

– Думаю, команды топ-класса, которые сейчас идут в первой пятерке, всегда были на высоком уровне. Но при этом остальные клубы тоже немного повысили свой класс. Лига стала более интересной, и это здорово.