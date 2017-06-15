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    «Динамо» подписало контракт с экс-защитником «Кубани» Шуньичем

    Бывший защитник «Кубани» Тони Шуньич стал игроком московского «Динамо». Условия сделки не сообщаются.

    «У меня остались отличные воспоминания от выступления в российской Премьер-лиге, здесь очень острое соперничество, нет проходных матчей, с удовольствием возвращаюсь в ваш чемпионат. В России в следующем году пройдет чемпионат мира, к нему возводятся новые стадионы, что еще лучше скажется на имидже РФПЛ.

    «Динамо» – один из самых известных клубов страны, уверен, что сделал правильный выбор, приняв предложение. Благодарен руководителям «Динамо» за оказанное мне доверие, сделаю все возможное, чтобы проявить себя с самой лучшей стороны, радовать болельщиков своей игрой», – сказал Шуньич.

    В прошедшем сезоне 28-летний босниец выступал за «Штутгарт» и «Палермо», проведя за обе команды в национальных первенствах в общей сложности 17 матчей.

    Источник: ФК «Динамо»

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    15.06.2017 00:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 15 июня 2017, 02:51

      динамо

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 15 июня 2017, 01:11

      после ухода из Кубани стух очень сильно, скорей всего взяли для укрепления скамейки, а так удачи, может выйдет на прежний уровень

      0
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 15 июня 2017, 00:59

      Молодец Танасевич, отличным был защитником и надеюсь привел хорошего защитника Шуньича , который будет защищать тылы Великого!

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 15 июня 2017, 00:57

      С Миру по нитке,...

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