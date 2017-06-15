«Динамо» подписало контракт с экс-защитником «Кубани» Шуньичем

Бывший защитник «Кубани» Тони Шуньич стал игроком московского «Динамо». Условия сделки не сообщаются.

«У меня остались отличные воспоминания от выступления в российской Премьер-лиге, здесь очень острое соперничество, нет проходных матчей, с удовольствием возвращаюсь в ваш чемпионат. В России в следующем году пройдет чемпионат мира, к нему возводятся новые стадионы, что еще лучше скажется на имидже РФПЛ.

«Динамо» – один из самых известных клубов страны, уверен, что сделал правильный выбор, приняв предложение. Благодарен руководителям «Динамо» за оказанное мне доверие, сделаю все возможное, чтобы проявить себя с самой лучшей стороны, радовать болельщиков своей игрой», – сказал Шуньич.

В прошедшем сезоне 28-летний босниец выступал за «Штутгарт» и «Палермо», проведя за обе команды в национальных первенствах в общей сложности 17 матчей.