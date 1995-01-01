Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Защитник «Динамо» Шунич перешел в китайский клуб

    «Динамо» объявило о переходе защитника Тони Шунича в китайский «Бейджин Гуоань».

    «Тони Шунич продолжит карьеру в китайском «Бейджин Гуоань». Во всех турнирах за «Динамо» он провел 79 матчей и забил 5 голов. Тони, спасибо тебе за эти три запоминающихся года, мы будем скучать!» – сообщается в твиттере московского клуба.

    • Сообщалось, что сумма трансфера составит 350 тысяч евро. Босниец будет получать в новом клубе 1,1 миллиона евро в год, контракт будет рассчитан на 2,5 года.
    • В этом сезоне Шунич провел в РПЛ две игры, в которых забил один мяч.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:06
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79102
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru