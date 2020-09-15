Защитник «Динамо» Шунич перешел в китайский клуб

«Динамо» объявило о переходе защитника Тони Шунича в китайский «Бейджин Гуоань».

«Тони Шунич продолжит карьеру в китайском «Бейджин Гуоань». Во всех турнирах за «Динамо» он провел 79 матчей и забил 5 голов. Тони, спасибо тебе за эти три запоминающихся года, мы будем скучать!» – сообщается в твиттере московского клуба.