Защитник «Динамо» Шунич перешел в китайский клуб

«Динамо» объявило о переходе защитника Тони Шунича в китайский «Бейджин Гуоань».
«Тони Шунич продолжит карьеру в китайском «Бейджин Гуоань». Во всех турнирах за «Динамо» он провел 79 матчей и забил 5 голов. Тони, спасибо тебе за эти три запоминающихся года, мы будем скучать!» – сообщается в твиттере московского клуба.
- Сообщалось, что сумма трансфера составит 350 тысяч евро. Босниец будет получать в новом клубе 1,1 миллиона евро в год, контракт будет рассчитан на 2,5 года.
- В этом сезоне Шунич провел в РПЛ две игры, в которых забил один мяч.
Источник: твиттер «Динамо»