Шунич считает, что «Динамо» могло рассчитывать на пенальти в матче с «Ахматом»

Защитник «Динамо» Тони Шунич считает, что главный арбитр матча 17-го тура РФПЛ с «Ахматом» (1:1) Владислав Безбородов имел основания назначить пенальти в ворота грозненцев после падения боснийца в штрафной площади соперника. Также игрок подчеркнул, что бело-голубые полностью провалили первый тайм.

– Отвратительно провели первый тайм. Не понимаю, как так получилось. Теряли мячи на ровном месте. Во второй половине стало лучше – забили. Потом еще были моменты. Наверное, ничья – заслуженный исход. Хотя могли и выиграть. Беча (прим. – Фатош Бечирай) мог забить.

– На 54-й минуте после углового вас Семенов придерживал вас. Там был пенальти?

– Судья не свистнул, хотя мог бы назначить 11-метровый. Сейчас уже не стоит об этом говорить. Надо повтор посмотреть. Хотя во время матча активно протестовал. Думал, что там действительно был фол. Хотел принять мяч, а Семенов держит сзади...

– В конце матча могли забить, но после углового попали по мячу...

– Знаете, там мяч так неудобно отпрыгнул от поля. Не мог решиться, бить головой или ногой. К сожалению, попал плохо. Ташаев здорово подает угловые в последнее время. Да и забили со стандарта.