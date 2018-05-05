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    Шунич заявил, что в следующем сезоне «Динамо» будет бороться за еврокубки

    Защитник московского «Динамо» Тони Шунич поговорил о перспективах команды в следующем сезоне. Футболист ждет борьбы за еврокубки.

    «Думаю, сейчас забраться на шестое место очень тяжело. Самое главное для нас — сохранить прописку в Премьер-лиге. Сомневаюсь, что по итогам этого сезона вообще было реально попасть в еврокубки. Может быть, по итогам следующего чемпионата это получится. Нам нужно немного усилиться.

    А так у нас хорошая команда — думаю, через год «Динамо» сможет бороться за места в еврокубковой зоне», – сказал Шунич.

    «Динамо» идет на три очка выше зоны переходных матчей.

    Источник: Известия

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    05.05.2018 07:51
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +100723

      zigbert 5 мая 2018, 15:18

      Цель поставлена высокая, теперь надо будет ее выполнять.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 5 мая 2018, 08:57

      будете чемпионами в следующем сезоне, правдав фнл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 мая 2018, 08:21

      В этом году Динамо удержаться в РФПЛ, а потом думать о ЕК.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 мая 2018, 08:05

      да буде буде там вам место

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 5 мая 2018, 07:53

      Трудно бороться за еврокубки из ФНЛ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > vladik12 5 мая 2018, 09:51

      Почему же? Можно выиграть кубок России)

      2
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