Шунич заявил, что в следующем сезоне «Динамо» будет бороться за еврокубки

Защитник московского «Динамо» Тони Шунич поговорил о перспективах команды в следующем сезоне. Футболист ждет борьбы за еврокубки.

«Думаю, сейчас забраться на шестое место очень тяжело. Самое главное для нас — сохранить прописку в Премьер-лиге. Сомневаюсь, что по итогам этого сезона вообще было реально попасть в еврокубки. Может быть, по итогам следующего чемпионата это получится. Нам нужно немного усилиться.

А так у нас хорошая команда — думаю, через год «Динамо» сможет бороться за места в еврокубковой зоне», – сказал Шунич.

«Динамо» идет на три очка выше зоны переходных матчей.