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  • Шунич заявил, что в следующем сезоне «Динамо» будет бороться за еврокубки

Шунич заявил, что в следующем сезоне «Динамо» будет бороться за еврокубки

5 мая 2018, 07:51
6

Защитник московского «Динамо» Тони Шунич поговорил о перспективах команды в следующем сезоне. Футболист ждет борьбы за еврокубки.

«Думаю, сейчас забраться на шестое место очень тяжело. Самое главное для нас — сохранить прописку в Премьер-лиге. Сомневаюсь, что по итогам этого сезона вообще было реально попасть в еврокубки. Может быть, по итогам следующего чемпионата это получится. Нам нужно немного усилиться.

А так у нас хорошая команда — думаю, через год «Динамо» сможет бороться за места в еврокубковой зоне», – сказал Шунич.

«Динамо» идет на три очка выше зоны переходных матчей.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Динамо Шунич Тони
Комментарии (6)
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vladik12
1525495987
Трудно бороться за еврокубки из ФНЛ.
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Полная Канистра
1525496729
да буде буде там вам место
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vladimir-7
1525497671
В этом году Динамо удержаться в РФПЛ, а потом думать о ЕК.
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серега кашин
1525499876
будете чемпионами в следующем сезоне, правдав фнл
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zigbert
1525522689
Цель поставлена высокая, теперь надо будет ее выполнять.
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