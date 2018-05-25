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    «Зенит» интересуется двумя футболистами «Ахмата»

    «Зенит» проявляет интерес сразу к двум футболистам грозненского «Ахмата». В интересы клуба из Санкт-Петербурга входят полузащитник Антон Швец и нападающий Магомед Митришев.

    «По Швецу были разговоры зимой, но мы не смогли договориться. Решили с Антоном, что пока ему лучше остаться в «Ахмате», чтобы иметь постоянную игровую практику и продолжать прогрессировать. А уже летом будем принимать какое-то решение.

    По Митришеву к нам пока не обращались», – рассказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

    «Зенит» в данный момент находится в поисках главного тренера.

    Источник: Известия

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    25.05.2018 11:29
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 25 мая 2018, 19:10

      Неплохо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 мая 2018, 19:05

      Любопытный какой,блиять..
      работай,давай..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 18:35

      Для начала надо подписать тренера и брать игроков с учетом его пожеланий.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 25 мая 2018, 18:32

      Зачем второсортные игроки

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 мая 2018, 16:15

      да пусть берут их если авоська ещё не полна Чем их больше продуктов тем быстрее они портятся

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 25 мая 2018, 16:01

      Зачем ? у Зенита нет гл тренера если они договорится с Сарри они ему не нужны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 25 мая 2018, 15:28

      зачем они зениту...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2018, 14:34

      сколько можно уже собирать весь перспективный якобы хлам этого хлама уже на три команды наберется половину смело можно отдать в Динамо СПБ-Сочи и они на следующий сезон выйдут в РФПЛ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3958

      Kollljan 25 мая 2018, 14:19

      Зениту хлам не нужен!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 мая 2018, 14:12

      Может хватит отстой покупать! А то и Семак переходить откажется.

      1
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