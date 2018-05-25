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«Зенит» интересуется двумя футболистами «Ахмата»

25 мая 2018, 11:29
32

«Зенит» проявляет интерес сразу к двум футболистам грозненского «Ахмата». В интересы клуба из Санкт-Петербурга входят полузащитник Антон Швец и нападающий Магомед Митришев.

«По Швецу были разговоры зимой, но мы не смогли договориться. Решили с Антоном, что пока ему лучше остаться в «Ахмате», чтобы иметь постоянную игровую практику и продолжать прогрессировать. А уже летом будем принимать какое-то решение.

По Митришеву к нам пока не обращались», – рассказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

«Зенит» в данный момент находится в поисках главного тренера.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Ахмат Митришев Магомед Швец Антон
Комментарии (32)
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insider_retro
1527237317
Пока нет ясности с тренером, - все интересы - это пустая возня скаутов и болтовня пустобрёхов из спортивных изданий...
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la verdad
1527237351
Скоро таджиков приглашать начнут...
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Igor Belousov
1527238727
надо тенера сначала найти
Ответить
Павелий
1527238973
Развалили Ростов, теперь взялись за Ахмат... А смысл? Всё равно пока Газпром владелец Зениту ничего не светит.
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Asbjorn
1527239228
Тренера пусть назначат сначала,а потом уже игроками интересуются
Ответить
mialkov
1527240661
Странные интересы у команды без тренера...
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Дед Сергей
1527240927
Бездарная трансферная политика клуба свидетельствует о бездарности руководства клуба. Зачем головой думать, когда бабла немеряно? Так и хочется сказать - пальцы веером, сопли пузырем, а результата - ноль!
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Garrincha58
1527248047
сколько можно уже собирать весь перспективный якобы хлам этого хлама уже на три команды наберется половину смело можно отдать в Динамо СПБ-Сочи и они на следующий сезон выйдут в РФПЛ
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Полная Канистра
1527254157
да пусть берут их если авоська ещё не полна Чем их больше продуктов тем быстрее они портятся
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zigbert
1527262519
Для начала надо подписать тренера и брать игроков с учетом его пожеланий.
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