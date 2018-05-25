«Зенит» интересуется двумя футболистами «Ахмата»

«Зенит» проявляет интерес сразу к двум футболистам грозненского «Ахмата». В интересы клуба из Санкт-Петербурга входят полузащитник Антон Швец и нападающий Магомед Митришев.

«По Швецу были разговоры зимой, но мы не смогли договориться. Решили с Антоном, что пока ему лучше остаться в «Ахмате», чтобы иметь постоянную игровую практику и продолжать прогрессировать. А уже летом будем принимать какое-то решение.

По Митришеву к нам пока не обращались», – рассказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

«Зенит» в данный момент находится в поисках главного тренера.