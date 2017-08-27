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Лео: «Ахмат» был эффективнее ЦСКА, потому и забил гол»

27 августа 2017, 22:32
10

Нападающий грозненского «Ахмата» Лео дал свою оценку матчу команды в рамках восьмого тура РФПЛ против московского ЦСКА (1:0). Напомним, что бразилец пропускал встречу из-за травмы.

– Как вам матч? Выстраданная победа?

– Да-да, соперник нас «душил» весь матч. ЦСКА – очень хорошая команда, нас прессинговали с первой до последней минуты. Зато «Ахмат» был более эффективен, забил гол.

– Тренер ЦСКА раскритиковал арбитров. Ваша команда затягивала время в концовке, Исмаэл долго лежал на газоне. Что скажете?

– Судья – обычный человек. Он может ошибаться. Игра была очень интенсивной, ЦСКА прессинговал. Наш тренер сделал все три замены. А Исмаэл только-только вернулся после травмы. Почувствовал усталость или боль, вот и упал.

– Вы не говорили с бразильцами ЦСКА после матча? Витиньо очень недоволен поражением.

– Нет не удалось пообщаться, хотя мы знакомы. Но на поле бьемся каждый за свою команду.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Лео Жаба
Комментарии (10)
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mnb 95
1503866156
Конечно, это судейская ошибка! Но такой команде, как этот Ахмат, ЦСКА обязан забить хоть один гол, тем более в домашней игре.
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1bear
1503867887
...Жаба...
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1503868443
Терек был намного эффективнее как раз в силу отсутствия Жабы.
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vovan55
1503868921
гол конечно надо было отменять, но сами-то даже на такой не наиграли...мда...
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Правдоруб100
1503871629
Бабло Ахмата действует эффективнее, чем бабло ЦСКА!!! Вот и весь сказ. Мяч ПОЛНОСТЬЮ покинул поле, а судьям пофиг!!! Главное, чтобы карманы полны были!!!!!!!!!!!!
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x-x-x-x-x
1503871662
выздоравливай Лео. ты должен быть в основе.
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Аид666
1503887110
Эффективен оказался Вилков... а то что ЦСКА не забил - нефиг было игру начинать без нападающих... бред тренера чистой воды...
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stream15
1503897762
"Эффективность" отвратительного судьи сыграла главную роль в поединке.
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