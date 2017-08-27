Лео: «Ахмат» был эффективнее ЦСКА, потому и забил гол»

Нападающий грозненского «Ахмата» Лео дал свою оценку матчу команды в рамках восьмого тура РФПЛ против московского ЦСКА (1:0). Напомним, что бразилец пропускал встречу из-за травмы.

– Как вам матч? Выстраданная победа?

– Да-да, соперник нас «душил» весь матч. ЦСКА – очень хорошая команда, нас прессинговали с первой до последней минуты. Зато «Ахмат» был более эффективен, забил гол.

– Тренер ЦСКА раскритиковал арбитров. Ваша команда затягивала время в концовке, Исмаэл долго лежал на газоне. Что скажете?

– Судья – обычный человек. Он может ошибаться. Игра была очень интенсивной, ЦСКА прессинговал. Наш тренер сделал все три замены. А Исмаэл только-только вернулся после травмы. Почувствовал усталость или боль, вот и упал.

– Вы не говорили с бразильцами ЦСКА после матча? Витиньо очень недоволен поражением.

– Нет не удалось пообщаться, хотя мы знакомы. Но на поле бьемся каждый за свою команду.