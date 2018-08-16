Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лео: «Мечтаю вернуться в Москву и играть за «Спартак», ЦСКА или «Локомотив»

    Нападающий ПАОКа Лео заявил, что хотел бы вернуться в РПЛ и назвал клубы, за которые хотел бы выступать в России.

    В сезоне-2017/18 20-летний бразилец защищал цвета грозненского «Ахмата».

    «В Бразилии РПЛ, может, не так заметна, но она весьма конкурентная. Я знаю, что исход чемпионства решился в последних турах.

    У меня был хороший опыт выступления в России. Мечтаю о том, чтобы вернуться в Москву. Хотел бы здесь играть в «Спартаке», ЦСКА или «Локомотиве». Я ещe молод», – сказал Лео.

    ПАОК победил «Спартак» (3:2, 0:0) по сумме двух матчей в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2018 16:27
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 07:54

      Выдающейся игры в Ахмате он не показал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 20:18

      в Ахмате как-то особо своими действиями не запомнился и ни чем не выделялся. хотеть то многие хотят да не всех приглашают)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Fotball 16 августа 2018, 20:09

      А уже подумал про Месси и его незбыточные мечты играть за СПАРТАК.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 16 августа 2018, 18:47

      еще один выбирающий деньги, а не спорт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33446

      oyabun 16 августа 2018, 18:16

      Странно что он не мечтает играть в Зените ))) Видимо умен не по годам.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 16 августа 2018, 16:48

      саввиди понравится это интервью)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11