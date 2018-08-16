Лео: «Мечтаю вернуться в Москву и играть за «Спартак», ЦСКА или «Локомотив»

Нападающий ПАОКа Лео заявил, что хотел бы вернуться в РПЛ и назвал клубы, за которые хотел бы выступать в России.

В сезоне-2017/18 20-летний бразилец защищал цвета грозненского «Ахмата».

«В Бразилии РПЛ, может, не так заметна, но она весьма конкурентная. Я знаю, что исход чемпионства решился в последних турах.

У меня был хороший опыт выступления в России. Мечтаю о том, чтобы вернуться в Москву. Хотел бы здесь играть в «Спартаке», ЦСКА или «Локомотиве». Я ещe молод», – сказал Лео.

ПАОК победил «Спартак» (3:2, 0:0) по сумме двух матчей в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.