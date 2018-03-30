Лео: «При встрече Неймар поинтересовался, как мы в России играем в таком холоде»

Нападающий «Ахмата» Лео рассказал о встрече с форвардом «ПСЖ» Неймаром, подчеркнув, что самый дорогой футболист мира – очень скромный парень. По словам бразильца, его соотечественник поинтересовался, как можно играть при минусовой температуре.

– В феврале вы встретились с Неймаром в Париже. Расскажите, как это было?

– Это случилось во время перерыва в чемпионате России. Я общаюсь с Жотой, который Неймару как брат, его правая рука. Вот он меня и пригласил. Звал и раньше, но не получилось выбраться. В этот раз поехал, причем вместе с Филипе Сампайю и его женой. Я давно хотел посмотреть на Францию. Так что сделал две вещи сразу: и страну увидел, и с Неймаром познакомился.

– Поговорить успели, или только фото сделали?

– Приехали на базу «ПСЖ», там и пообщались. Мне очень понравилось!

– Неймар знал, что вы в «Коринтиансе» играли? И что сейчас в России?

– Да, конечно! Еще спросил, как мы играем в таком холоде (смеется).

– Какой-то совет дал?

– Нет-нет, мы больше общались о других вещах, не о футболе.

– Каким Неймар показался? Все говорят, он парень простой.

– Так и есть, очень скромный! Учитывая, насколько он известен, я даже удивился, что Неймар так спокойно общается со всеми. Ведь это самый дорогой футболист в истории футбола! И вот он, перед нами, обычный человек. Мы были очарованы. Неймар не просто так стал одним из трех лучших игроков мира, он скромный и трудолюбивый.