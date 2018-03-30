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  • Лео: «При встрече Неймар поинтересовался, как мы в России играем в таком холоде»

Лео: «При встрече Неймар поинтересовался, как мы в России играем в таком холоде»

30 марта 2018, 15:33
7

Нападающий «Ахмата» Лео рассказал о встрече с форвардом «ПСЖ» Неймаром, подчеркнув, что самый дорогой футболист мира – очень скромный парень. По словам бразильца, его соотечественник поинтересовался, как можно играть при минусовой температуре.

– В феврале вы встретились с Неймаром в Париже. Расскажите, как это было?

– Это случилось во время перерыва в чемпионате России. Я общаюсь с Жотой, который Неймару как брат, его правая рука. Вот он меня и пригласил. Звал и раньше, но не получилось выбраться. В этот раз поехал, причем вместе с Филипе Сампайю и его женой. Я давно хотел посмотреть на Францию. Так что сделал две вещи сразу: и страну увидел, и с Неймаром познакомился.

– Поговорить успели, или только фото сделали?

– Приехали на базу «ПСЖ», там и пообщались. Мне очень понравилось!

– Неймар знал, что вы в «Коринтиансе» играли? И что сейчас в России?

– Да, конечно! Еще спросил, как мы играем в таком холоде (смеется).

– Какой-то совет дал?

– Нет-нет, мы больше общались о других вещах, не о футболе.

– Каким Неймар показался? Все говорят, он парень простой.

– Так и есть, очень скромный! Учитывая, насколько он известен, я даже удивился, что Неймар так спокойно общается со всеми. Ведь это самый дорогой футболист в истории футбола! И вот он, перед нами, обычный человек. Мы были очарованы. Неймар не просто так стал одним из трех лучших игроков мира, он скромный и трудолюбивый.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Ахмат ПСЖ Неймар Лео Жаба
Комментарии (7)
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FanatSerj
1522414622
Как, как играю, уёво играют ))))
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Saang (SCR)
1522415431
Как как - бережно и нежно!
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serppion
1522417951
Со мною рассорились бы все мои земляки, если я так же скромно не высказался о них, как Лео. Они такие же обычные, спокойные и трудолюбивые. Тухлые слова вежливости о причастности к звезде.
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Ilya_1953
1522419406
...в отличии от наших.
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Полная Канистра
1522421031
лео как котёнка ласкает ути- ути
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Tararambol
1522427829
Ну 222 ляма... сложно скромностью назвать)))
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Бухбух
1522436491
Он бы лучше поинтересовался о том, как болельщики ещё умудряются ходить на футбол в такой мороз.
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