Форвард «Ахмата» Лео постарается выйти на уровень Неймара

Нападающий «Ахмата» Лео прокомментировал сравнение с Неймаром.

«Итальянский сайт назвал меня «маленьким Неймаром»? Я видел! Только заехали в отель в Москве, а мне друзья пишут, мол, прочти статью. Рад, что меня знают в Европе и что считают талантливым.

Я еще молод, впервые играю за пределами Бразилии. И, конечно, у меня есть мечты. Кто знает, может, однажды удастся приблизиться к уровню Неймара. Он кумир всех бразильцев. Мне же нужно продолжать работать и стараться выйти на такой же уровень, что и Неймар», – приводит источник слова Лео.

Бразильский нападающий присоединился к «Ахмату» в минувшем июле. С тех пор Лео забил в рамках Премьер-лиги два гола и получил три желтые карточки.