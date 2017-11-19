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Форвард «Ахмата» Лео постарается выйти на уровень Неймара

19 ноября 2017, 16:32
13

Нападающий «Ахмата» Лео прокомментировал сравнение с Неймаром.

«Итальянский сайт назвал меня «маленьким Неймаром»? Я видел! Только заехали в отель в Москве, а мне друзья пишут, мол, прочти статью. Рад, что меня знают в Европе и что считают талантливым.

Я еще молод, впервые играю за пределами Бразилии. И, конечно, у меня есть мечты. Кто знает, может, однажды удастся приблизиться к уровню Неймара. Он кумир всех бразильцев. Мне же нужно продолжать работать и стараться выйти на такой же уровень, что и Неймар», – приводит источник слова Лео.

Бразильский нападающий присоединился к «Ахмату» в минувшем июле. С тех пор Лео забил в рамках Премьер-лиги два гола и получил три желтые карточки.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Лео Жаба
Комментарии (13)
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vitvik
1511099360
Дай Бог ему успехов, хотя до поставленной цели очень далеко.
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DOCTOR PENALTY
1511099495
Надо, чтобы в Ахмате кто-то вышел на уровень Кавани. На каждого Неймара должен быть свой Кавани. Для дисциплины...
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Lester84
1511099878
Уровень Неймара? Это он собирается сам выкупить свой трансфер, поссориться с Кавани и главным тренером, обсирать президегта Барселоны, просить чтоб защитники на тренировках не играли против него жестко?)))
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Полная Канистра
1511100042
2+ 3= 5 хорошая статистика но ты уж там старайся ещё на 0 + 5 нееймар тоже любит математику когда это денег касается
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insider_retro
1511100706
Выступая в РФПЛ, Лео приобретёт ряд необходимых качеств и способностей, которые в последующем помогут ему карабкаться по наградам и титулам!... Главное начать хорошо и не бежать впереди паровоза!!..
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Snek
1511101131
по карточкам я думаю, даже может превзойти.
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Mahone
1511101674
далеко тебе парень до Неймара,но равняйся,не возможное бывает
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Italian_93
1511101804
На уровень Неймара в Ахмате, ослик он и в Африке ишак, Неймар уже в 20 лет 100 голов за Сантос забил и имя свое сделал в Бразилии
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Борз-95
1511103072
И еще не забил пенальти,упустил кучу 100% моментов с выходом один на один с вратарем,неплохо для начала.
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maygli
1511123870
Такими темпами он и через 10 лет не догонит Неймара.
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