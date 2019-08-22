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    Лео - статистика

    #98 | Нападающий
    Имя Лео
    Фамилия Родригес Лима
    Команда ПАОК
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 августа 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАОК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2019 Был в запасе ПАОК (Салоники) 3:2 Слован (Братислава)
    22.08.2019 1' -90' Слован (Братислава) 1:0 ПАОК (Салоники)
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