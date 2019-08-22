Лео - статистика
#98 | Нападающий
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Родригес Лима
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 августа 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Родригес Лима
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 августа 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2019
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|3:2
|Слован (Братислава)
|22.08.2019
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|1:0
|ПАОК (Салоники)