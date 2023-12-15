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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Эштрела
Фаренсе - Эштрела: обзор матча 15 декабря 2023
Фаренсе
15.12.2023, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 14 тур
0 : 0
Завершен
Эштрела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фаренсе - Эштрела
90'
+2
Замена
G. Henrique
️️️️
V.
90'
+2
Замена
М. Келиано
️️️️
J. Felipe
Желтая карточка
Ф. Исидоро
81'
77'
Замена
R. Tavares
️️️️
Л. Жаба
Замена
R. Barbosa
️️️️
Беллуми
75'
Замена
E. Baldé
️️️️
Маттеус
75'
71'
Желтая карточка
Л. Жаба
Замена
Ф. Исидоро
️️️️
V. Gonçalves
68'
Замена
Р. Кошта
️️️️
М. Матиас
68'
59'
Замена
R. Ndo
️️️️
Рональд
59'
Замена
А. Луис
️️️️
Кикас
Желтая карточка
Маттеус
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
22
Зак Мускат
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
2
Пастор
ПЗ
29
Клаудио Фалькао
ОП
80
Vítor Gonçalves
ЦП
27
Маттеус
ЦП
10
Беллуми
ПВ
77
Марко Матиас
ЦФ
33
Рикардо Велью
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Эштрела
98
Wagner
ВР
74
K. Shinga
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
12
Jean Felipe
ЦЗ
2
Hevertton Santos
ЦП
28
Vitó
ЦП
22
Лео Кордейро
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
35
Рональд
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
17
Joao Reis
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
3
Igor Rossi
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
23
Facundo Cáseres
ЦП
21
Elves Baldé
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Эштрела
89
Cambila
ВР
42
Мануэль Келиано
ЦП
68
Manuel Figueiredo
ЦП
7
Regis Ndo
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
11
Gustavo Henrique
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
3-1-2-1-4
22
Мускат
37
Силва
2
Пастор
29
Фалькао
80
27
Маттеус
10
Беллуми
77
Матиас
31
19
Дуарте
33
Велью
3-3-1-3
98
74
33
12
2
28
22
Кордейро
8
Лео Жаба
17
98
Кикас
35
Рональд
80
14
Исидоро
14
Исидоро
80
27
Маттеус
21
21
27
Маттеус
77
Матиас
19
Кошта
19
Кошта
77
Матиас
10
Беллуми
10
10
10
Беллуми
12
42
Келиано
42
Келиано
12
35
Рональд
7
7
35
Рональд
8
Лео Жаба
20
20
8
Лео Жаба
28
11
11
28
98
Кикас
11
Луис
11
Луис
98
Кикас
Остались в запасе
Фаренсе
Эштрела
1
Луис Фелипе
ВР
3
Igor Rossi
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
20
Cristian Ponde
ЦФ
89
Cambila
ВР
68
Manuel Figueiredo
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
3
Igor Rossi
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
20
Cristian Ponde
ЦФ
Остались в запасе
89
Cambila
ВР
68
Manuel Figueiredo
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Статистика матча Фаренсе - Эштрела
2
1
Всего ударов по воротам
5
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
6
4
Офсайды
1
0
Количество передач
196
246
Точность передач %
70
81
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.23
0.22
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Эштрела
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Главный судья:
Claudio Filipe Ruivo Pereira, Portugal
Стадион:
Estadio de São Luís, Faro
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