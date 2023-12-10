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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эштрела - Боавишта
Эштрела - Боавишта: обзор матча 10 декабря 2023
Эштрела
10.12.2023, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 13 тур
3 : 1
Завершен
Боавишта
53'
Л. Жаба
78'
Р. Абаскаль (АГ)
85'
Кикас
75'
М. Тавареш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эштрела - Боавишта
ГОЛ! 3:1!
Кикас
Пас отдал
R. Ndo
85'
82'
Замена
J. De Santis
️️️️
Ф. Феррейра
Замена
K. Shinga
️️️️
Рональд
82'
82'
Замена
B.
️️️️
С. Перес
78'
Желтая карточка
С. Перес
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Р. Абаскаль
78'
Замена
R. Tavares
️️️️
J. Reis
76'
75'
ГОЛ! 1:1!
М. Тавареш
Желтая карточка
E. Almeida
72'
Замена
М. Келиано
️️️️
V.
67'
Замена
R. Ndo
️️️️
Л. Жаба
67'
Желтая карточка
К. Гашпар
63'
61'
Замена
М. Тавареш
️️️️
Б. Лоуреншу
61'
Замена
И. Вукотич
️️️️
Ибрахима
ГОЛ! 1:0!
Л. Жаба
Пас отдал
Рональд
53'
Замена
Кикас
️️️️
А. Луис
46'
Желтая карточка
Л. Кордейро
36'
Желтая карточка
А. Луис
31'
25'
Желтая карточка
Ф. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эштрела
98
Wagner
ВР
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
(К)
ЦЗ
12
Jean Felipe
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
2
Hevertton Santos
ЦП
22
Лео Кордейро
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
17
Joao Reis
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
8
Ибрахима
ОП
24
Себастьян Перес
(К)
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Эштрела
89
Cambila
ВР
74
K. Shinga
ЦЗ
42
Мануэль Келиано
ЦП
68
Manuel Figueiredo
ЦП
7
Regis Ndo
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
11
Gustavo Henrique
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Боавишта
76
Tome Sousa
ВР
77
Гонсалу Мигель
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
80
Berna
ЦП
23
Machado
ЦП
11
Маса
АП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
3-3-1-3
98
33
4
Гашпар
12
28
2
22
Кордейро
8
Лео Жаба
11
Луис
35
Рональд
17
4-1-2-1-2
13
Гонсалвеш
79
Малхейру
70
Оньемаечи
26
Абаскаль
20
Феррейра
8
Ибрахима
24
Перес
42
Макута
17
Лоуреншу
9
Боженик
7
Агра
35
Рональд
74
74
35
Рональд
28
42
Келиано
42
Келиано
28
8
Лео Жаба
7
7
8
Лео Жаба
11
Луис
98
Кикас
98
Кикас
11
Луис
17
20
20
17
8
Ибрахима
8
Вукотич
8
Вукотич
8
Ибрахима
24
Перес
80
80
24
Перес
17
Лоуреншу
59
Тавареш
59
Тавареш
17
Лоуреншу
20
Феррейра
9
9
20
Феррейра
Остались в запасе
Эштрела
Боавишта
89
Cambila
ВР
68
Manuel Figueiredo
ЦП
11
Gustavo Henrique
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
76
Tome Sousa
ВР
77
Гонсалу Мигель
ЦЗ
26
Жоэль Силва
ЦП
23
Machado
ЦП
11
Маса
АП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
89
Cambila
ВР
68
Manuel Figueiredo
ЦП
11
Gustavo Henrique
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
Остались в запасе
76
Tome Sousa
ВР
77
Гонсалу Мигель
ЦЗ
26
Жоэль Силва
ЦП
23
Machado
ЦП
11
Маса
АП
Главный тренер
Сержиу Виейра
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Эштрела - Боавишта
4
2
Всего ударов по воротам
2
2
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
7
7
Офсайды
2
0
Количество передач
255
246
Сейвы
1
0
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
1
1
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.43
0.09
Матчи команд
Эштрела
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Главный судья:
Iancu Vasilica, Portugal
Стадион:
Estadio Jose Gomes, Amadora
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