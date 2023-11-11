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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эштрела - Морейренcе
Эштрела - Морейренcе: обзор матча 11 ноября 2023
Эштрела
11.11.2023, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 11 тур
0 : 1
Завершен
Морейренcе
90+1'
А. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эштрела - Морейренcе
Желтая карточка
К. Гашпар
90'
+6
90'
+4
Замена
Р. Рамуш
️️️️
П. Амадор
90'
+4
Замена
Г. Фримпонг
️️️️
Л. Офори
90'
+2
Красная карточка
Валлисон
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Луис
81'
Желтая карточка
Л. Офори
80'
Замена
Валлисон
️️️️
К. Кодисанг
Замена
H. Santos
️️️️
J. Felipe
79'
Замена
М. Келиано
️️️️
Л. Кордейро
79'
76'
Желтая карточка
M.
Замена
А. Луис
️️️️
Кикас
73'
72'
Замена
Ж. Антонисс
️️️️
Мадсон
62'
Желтая карточка
Маракас
Желтая карточка
J. Reis
55'
51'
Желтая карточка
А. Луис
Желтая карточка
Л. Кордейро
40'
11'
Желтая карточка
Мадсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эштрела
98
Wagner
ВР
12
Jean Felipe
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
2
Johnstone Omurwa
ЦЗ
22
Лео Кордейро
ЦП
6
Aloisio
ЦП
13
Мигел Лопеш
ЦФ
8
Лео Жаба
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
17
Joao Reis
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
44
Marcelo
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
10
Alan
ЦП
80
Лоуренс Офори
ЦП
9
Мадсон
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
9
Андре Луис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Эштрела
89
Cambila
ВР
74
K. Shinga
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
2
Hevertton Santos
ЦП
42
Мануэль Келиано
ЦП
11
Андре Луис
ЦФ
10
Brenner
ЦФ
Морейренcе
26
Карлос Понк
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
80
Валлисон
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
3-2-5
98
12
4
Гашпар
2
22
Кордейро
6
8
Лео Жаба
17
35
Рональд
98
Кикас
13
Лопеш
4-2-5
70
Силва
44
26
Маракас
5
Амадор
10
80
Офори
9
Мадсон
9
Луис
28
Кодисанг
1
17
Франку
12
2
2
12
22
Кордейро
42
Келиано
42
Келиано
22
Кордейро
98
Кикас
11
Луис
11
Луис
98
Кикас
80
Офори
21
Фримпонг
21
Фримпонг
80
Офори
28
Кодисанг
80
Валлисон
80
Валлисон
28
Кодисанг
5
Амадор
16
Рамуш
16
Рамуш
5
Амадор
9
Мадсон
7
Антонисс
7
Антонисс
9
Мадсон
Остались в запасе
Эштрела
Морейренcе
74
K. Shinga
ЦЗ
89
Cambila
ВР
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
10
Brenner
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
26
Карлос Понк
ЦЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
74
K. Shinga
ЦЗ
89
Cambila
ВР
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
10
Brenner
ЦФ
Остались в запасе
26
Карлос Понк
ЦЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Эштрела - Морейренcе
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Эштрела
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Главный судья:
Helder Filipe Claudio Carvalho, Portugal
Стадион:
Estadio Jose Gomes, Amadora
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