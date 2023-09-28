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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эштрела - Брага
Эштрела - Брага: обзор матча 28 сентября 2023
Эштрела
28.09.2023, четверг, 22:15
Португалия. Примейра, 7 тур
2 : 4
Завершен
Брага
75'
Кикас
79'
J. Felipe
13'
А. Джало
49'
А. Джало
68'
С. Банза
90+4'
Р. Орта
Матч
Статистика
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Таблица
Коэффициенты
Протокол Эштрела - Брага
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
Р. Орта
80'
Замена
В. Карвальо
️️️️
Р. Саласар
80'
Замена
Брума
️️️️
А. Джало
ГОЛ! 2:3!
J. Felipe
79'
78'
Желтая карточка
С. Саатджи
75'
Желтая карточка
Матеус
ГОЛ! 1:3!
Кикас
Пас отдал
J. Reis
75'
Замена
J. Felipe
️️️️
H. Santos
75'
69'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
С. Банза
68'
ГОЛ! 0:3!
С. Банза
Пас отдал
Р. Орта
Замена
А. Луис
️️️️
М. Лопеш
62'
Замена
Кикас
️️️️
Л. Жаба
62'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Джало
Замена
П. Са
️️️️
A.
46'
Замена
А. Ндур
️️️️
R. Tavares
46'
46'
Замена
А. Руис
️️️️
Пицци
44'
Желтая карточка
Ж. Фонте
Желтая карточка
Л. Кордейро
17'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Джало
Пас отдал
С. Банза
6'
Замена
Ж. Фонте
️️️️
В. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эштрела
30
Bruno Brígido
ВР
2
Johnstone Omurwa
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
22
Лео Кордейро
ЦП
6
Aloisio
ЦП
2
Hevertton Santos
ЦП
8
Лео Жаба
ЦФ
13
Мигел Лопеш
ЦФ
17
Joao Reis
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
21
Пицци
АП
17
Родриго Саласар
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Эштрела
74
K. Shinga
ЦЗ
12
Jean Felipe
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
42
Мануэль Келиано
ЦП
11
Андре Луис
ЦФ
1
Antonio Filipe
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
2-3-5
30
2
4
Гашпар
22
Кордейро
6
2
13
Лопеш
20
35
Рональд
17
8
Лео Жаба
4-1-3-2
1
Матеус
2
Гомес
4
Ниакате
4
Саатджи
26
Борха
73
Мусрати
21
Орта
17
Саласар
25
Джало
24
Банза
21
Пицци
2
12
12
2
6
21
Са
21
Са
6
13
Лопеш
11
Луис
11
Луис
13
Лопеш
20
45
Ндур
45
Ндур
20
8
Лео Жаба
98
Кикас
98
Кикас
8
Лео Жаба
2
Гомес
6
Фонте
6
Фонте
2
Гомес
17
Саласар
6
Карвальо
6
Карвальо
17
Саласар
24
Банза
8
Моутинью
8
Моутинью
24
Банза
25
Джало
77
Брума
77
Брума
25
Джало
21
Пицци
9
Руис
9
Руис
21
Пицци
Остались в запасе
Эштрела
Брага
74
K. Shinga
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
42
Мануэль Келиано
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
6
Андре Орта
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
74
K. Shinga
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
42
Мануэль Келиано
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
6
Андре Орта
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Эштрела - Брага
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эштрела
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
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