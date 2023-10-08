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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Эштрела
Каза Пиа - Эштрела: обзор матча 08 октября 2023
Каза Пиа
08.10.2023, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 8 тур
0 : 1
Завершен
Эштрела
90+3'
R. Tavares
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Эштрела
90'
+5
Желтая карточка
R. Tavares
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
R. Tavares
Замена
Т. Сеговия
️️️️
F.
82'
80'
Замена
R. Tavares
️️️️
Кикас
80'
Замена
А. Ндур
️️️️
Рональд
75'
Замена
М. Келиано
️️️️
A.
68'
Замена
А. Луис
️️️️
Л. Жаба
68'
Замена
J. Felipe
️️️️
H. Santos
Замена
Клейтон
️️️️
T. Dias
67'
Замена
Жералдеш
️️️️
Г. Ларрасабаль
66'
Желтая карточка
Нето
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
80
Samuel Justo
ЦП
6
Нето
ЦП
11
Tiago Dias
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Эштрела
70
Мансур
ЛЗ
2
Johnstone Omurwa
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
2
Hevertton Santos
ЦП
6
Aloisio
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
8
Лео Жаба
ЦФ
17
Joao Reis
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
8
Теласко Сеговия
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
37
Samu
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Эштрела
98
Wagner
ВР
74
K. Shinga
ЦЗ
12
Jean Felipe
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
42
Мануэль Келиано
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
4-3-1-2
33
15
Лелу
13
44
Золотич
15
Варела
22
Ларрасабаль
80
6
Нето
77
Серобян
27
Кардосо
11
3-1-2-5
2
4
Гашпар
70
Мансур
21
Са
2
6
1
17
8
Лео Жаба
35
Рональд
98
Кикас
22
Ларрасабаль
18
Жералдеш
18
Жералдеш
22
Ларрасабаль
8
Сеговия
8
Сеговия
11
90
Клейтон
90
Клейтон
11
11
11
2
12
12
2
6
42
Келиано
42
Келиано
6
98
Кикас
20
20
98
Кикас
8
Лео Жаба
11
Луис
11
Луис
8
Лео Жаба
35
Рональд
45
Ндур
45
Ндур
35
Рональд
Остались в запасе
Каза Пиа
Эштрела
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
37
Samu
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
74
K. Shinga
ЦЗ
98
Wagner
ВР
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
37
Samu
ЦФ
Остались в запасе
74
K. Shinga
ЦЗ
98
Wagner
ВР
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Сержиу Виейра
Статистика матча Каза Пиа - Эштрела
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Эштрела
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
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