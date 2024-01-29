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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эштрела - Бенфика
Эштрела - Бенфика: обзор матча 29 января 2024
Эштрела
29.01.2024, понедельник, 21:45
Португалия. Примейра, 19 тур
1 : 4
Завершен
Бенфика
28'
Л. Жаба
44'
А. Кабрал
45+1'
Рафа
52'
Н. Отаменди
90+3'
М. Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эштрела - Бенфика
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
М. Леонардо
Пас отдал
Д. Нерес
87'
Замена
Б. Роллхайзер
️️️️
А. Ди Мария
Замена
K. Shinga
️️️️
Мансур
81'
75'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Рафа
74'
Замена
А. Бах
️️️️
Ж. Мариу
74'
Замена
М. Леонардо
️️️️
А. Кабрал
Вторая желтая
R. Ndo
71'
Замена
Р. Пиньо
️️️️
A.
65'
Замена
А. Луис
️️️️
П. Мендеш
58'
Замена
Кикас
️️️️
R. Tavares
58'
Замена
П. Са
️️️️
Л. Жаба
58'
52'
ГОЛ! 1:3!
Н. Отаменди
46'
Замена
Флорентину
️️️️
О. Кекчю
Желтая карточка
R. Ndo
45'
+2
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Рафа
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Кабрал
Пас отдал
А. Ди Мария
41'
Желтая карточка
А. Ди Мария
ГОЛ! 1:0!
Л. Жаба
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эштрела
30
Bruno Brígido
ВР
70
Мансур
(К)
ЛЗ
2
Johnstone Omurwa
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
12
Jean Felipe
ЦЗ
22
Лео Кордейро
ЦП
6
Aloisio
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
17
Joao Reis
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
7
Regis Ndo
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
27
Рафа
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Эштрела
98
Wagner
ВР
74
K. Shinga
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
8
Леонель Букка
ЦП
9
Родриго Пиньо
ЦФ
11
Gustavo Henrique
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
12
Флорентину
ОП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
32
Бенхамин Роллхайзер
ЦФ
4-2-1-3
30
70
Мансур
3
Мендеш
12
2
22
Кордейро
6
8
Лео Жаба
7
20
17
3-1-2-2-2
1
Трубин
30
Отаменди
14
Силва
5
Морато
14
Эушнес
10
Кекчю
23
Мариу
11
Ди Мария
87
Невеш
19
Кабрал
27
Рафа
70
Мансур
74
74
70
Мансур
8
Лео Жаба
21
Са
21
Са
8
Лео Жаба
6
9
Пиньо
9
Пиньо
6
3
Мендеш
11
Луис
11
Луис
3
Мендеш
20
98
Кикас
98
Кикас
20
23
Мариу
6
Бах
6
Бах
23
Мариу
10
Кекчю
12
Флорентину
12
Флорентину
10
Кекчю
27
Рафа
7
Нерес
7
Нерес
27
Рафа
19
Кабрал
38
Леонардо
38
Леонардо
19
Кабрал
11
Ди Мария
32
Роллхайзер
32
Роллхайзер
11
Ди Мария
Остались в запасе
Эштрела
Бенфика
98
Wagner
ВР
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
8
Леонель Букка
ЦП
11
Gustavo Henrique
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
24
Самуэль Соареш
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
98
Wagner
ВР
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
8
Леонель Букка
ЦП
11
Gustavo Henrique
ЦФ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Эштрела - Бенфика
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
10
Офсайды
3
4
Количество передач
377
615
Сейвы
4
3
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.59
3.1
Матчи команд
Эштрела
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Helder Malheiro, Portugal
Стадион:
Estadio Jose Gomes, Amadora
Посещаемость:
6398
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