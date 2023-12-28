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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эштрела - Арука
Эштрела - Арука: обзор матча 28 декабря 2023
Эштрела
28.12.2023, четверг, 23:15
Португалия. Примейра, 15 тур
1 : 4
Завершен
Арука
11'
К. Гашпар
47'
Р. Мухика
77'
Джейсон
80'
Ф. Монтеро
90+1'
А. Букия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эштрела - Арука
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
А. Букия
Пас отдал
Кристо
87'
Замена
П. Сантуш
️️️️
Д. Симао
87'
Замена
Ю. Лаваль
️️️️
М. Силла
85'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Р. Мухика
85'
Замена
А. Букия
️️️️
Джейсон
80'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Монтеро
77'
ГОЛ! 1:2!
Джейсон
74'
Пенальти не реализован!
Кристо
Замена
Кикас
️️️️
Рональд
74'
Красная карточка
W.
71'
66'
Желтая карточка
М. Силла
Замена
П. Са
️️️️
J. Reis
66'
Замена
М. Келиано
️️️️
V.
57'
Замена
R. Tavares
️️️️
Л. Жаба
57'
47'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мухика
Пас отдал
Т. Эшгайю
38'
Желтая карточка
Р. Мухика
ГОЛ! 1:0!
К. Гашпар
Пас отдал
J. Felipe
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эштрела
98
Wagner
ВР
74
K. Shinga
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
(К)
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
12
Jean Felipe
ЦЗ
22
Лео Кордейро
ЦП
28
Vitó
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
35
Рональд
ЦФ
17
Joao Reis
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
8
Давид Симао
(К)
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
23
Джейсон
ПВ
17
Кристо
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Эштрела
89
Cambila
ВР
21
Педру Са
ОП
68
Manuel Figueiredo
ЦП
42
Мануэль Келиано
ЦП
11
Gustavo Henrique
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
Арука
1
Жоау Валиду
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
43
Витиньо
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
19
Альфонсо Трецца
ПВ
11
Miguel Puche
ЦФ
4-2-1-3
98
74
33
12
4
Гашпар
22
Кордейро
28
8
Лео Жаба
11
Луис
17
35
Рональд
4-2-2-2
12
де Арруабаррена
28
Эшгайю
44
Галович
3
Монтеро
19
Милованов
8
Симао
8
Куасси
23
Джейсон
2
Силла
19
Мухика
17
Кристо
17
21
Са
21
Са
17
28
42
Келиано
42
Келиано
28
35
Рональд
98
Кикас
98
Кикас
35
Рональд
8
Лео Жаба
20
20
8
Лео Жаба
23
Джейсон
30
Букия
30
Букия
23
Джейсон
8
Симао
89
Сантуш
89
Сантуш
8
Симао
2
Силла
7
Лаваль
7
Лаваль
2
Силла
19
Мухика
91
Мичел
91
Мичел
19
Мухика
Остались в запасе
Эштрела
Арука
89
Cambila
ВР
68
Manuel Figueiredo
ЦП
11
Gustavo Henrique
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
1
Жоау Валиду
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
43
Витиньо
ЦП
19
Альфонсо Трецца
ПВ
11
Miguel Puche
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
89
Cambila
ВР
68
Manuel Figueiredo
ЦП
11
Gustavo Henrique
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
43
Витиньо
ЦП
19
Альфонсо Трецца
ПВ
11
Miguel Puche
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Эштрела - Арука
1
2
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
6
12
Офсайды
2
1
Количество передач
337
551
Сейвы
4
0
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
0.94
3.93
Матчи команд
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Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Педру Пиньейру
Стадион:
Estadio Jose Gomes, Amadora
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